Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал ликвидацию банка "Аркада", в конце августа признанного неплатежеспособным. Она продлится до 24 сентября 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, уполномоченным лицом фонда с делегированием полномочий ликвидатора банка "Аркада" назначен Илья Луньо.

В ФГВФЛ напомнили, что в настоящее время продолжаются выплаты средств вкладчикам банка "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых истек на момент введения в банк временной администрации, и по договорам банковского счета.

Напомним, в конце августа НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным, так как его капитал уменьшился до одной трети от норматива.

Также мы писали о том, что в начале сентября президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика".

Кроме того, стало известно, что Фонд гарантирования вкладов начал выплаты средств вкладчикам банка "Аркада".

После чего сообщали, что Нацбанк Украины принял решение отозвать лицензию и ликвидировать банк.