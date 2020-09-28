Фонд гарантирования закончит ликвидацию лопнувшего банка "Аркады" через три года
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал ликвидацию банка "Аркада", в конце августа признанного неплатежеспособным. Она продлится до 24 сентября 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, уполномоченным лицом фонда с делегированием полномочий ликвидатора банка "Аркада" назначен Илья Луньо.
В ФГВФЛ напомнили, что в настоящее время продолжаются выплаты средств вкладчикам банка "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых истек на момент введения в банк временной администрации, и по договорам банковского счета.
Напомним, в конце августа НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным, так как его капитал уменьшился до одной трети от норматива.
Также мы писали о том, что в начале сентября президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика".
Кроме того, стало известно, что Фонд гарантирования вкладов начал выплаты средств вкладчикам банка "Аркада".
После чего сообщали, что Нацбанк Украины принял решение отозвать лицензию и ликвидировать банк.