Лидер "Эко партии Березы" и кандидат на выборах городского головы Киева Борислав Береза сообщил, что болен коронавирусной инфекцией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он вместе со всей семьей отправился на самоизоляцию. При этом дети не заразились вирусом.

"В статистике за вчера нас, похоже, еще нет. Ведь анализы пришли недавно. Теперь уходим всей семьей на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться", – сказал политик.

Напомним, ранее стало известно, что замглавы Житомирской ОГА заболела Covid-19.

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