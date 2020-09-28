В понедельник, 28 сентября, Дарницкий районный суд Киева продолжит рассмотрение дела в отношении Лилии Сопельник, тещи телеведущего Сергея Притулы, которую обвиняют в совершении ДТП прошлым летом. Сторона защиты просит о закрытом заседании.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, защита Лилии Сопельник в ходе подготовительного заседания заявила, что в деле фигурируют медицинские документы, которые не могут быть обнародованы в открытом заседании, поэтому его необходимо провести в закрытом режиме.

В свою очередь, на суде Сопельник извинилась перед потерпевшими и заявила, что готова нести ответственность за свои действия.

"Я приношу соболезнования и готова нести ответственность",- заявила Сопельник.

Сейчас в суде объявлен технический перерыв.

Напомним, ДТП, в совершении которого обвиняют Лилию Сопельник, произошло вечером 22 августа 2019 года во дворе дома 19а на Днепровской набережной в Киеве. Белый внедорожник на огромной скорости задним ходом наехал на женщину и ее ребенка. Пострадавших извлекли из-под автомобиля очевидцы ЧП. Женщина и мальчик были госпитализированы.

Также мы писали о том, что еще в декабре 2019 года адвокат потерпевшей в ДТП с тещей Притулы заявил, что дело пытаются замять.