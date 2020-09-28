В понедельник, 28 сентября, под Киевом задержали 37-летнего жителя Донецкой области, которого подозревают в убийстве пожилого жителя столицы, а также расчленении трупа.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба силовиков.

"Мы установили личность потерпевшего. Это-73-летний житель столицы, которого в конце прошлого года мы объявили в розыск как без вести пропавшего. Также во время проведения следственных действий мы установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве пенсионера. Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который снимал жилье у потерпевшего. По одной из версий, он убил мужчину, чтобы в дальнейшем завладеть его жильем", - сказал он.

Уточняется, что по данному факту было открыто уголовное дело по ч. 1. Ст. 115 УК Украины.

"Чтобы скрыть следы преступления, преступник расчленил тело, а остатки утопил в разных местах водоема. Благодаря слаженной работе правоохранителей, местонахождение подозреваемого было установлено. Его задержали в Киевской области, где он прятался после совершения преступления", - говорится в тексте сообщения.

Задержанному уже предъявили подозрение, а суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Под Киевом задержали жителя Донецкой области, которого подозревают в убийстве. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в июне у жителей Ровно массово угоняли велосипеды. Кражами промышлял бывший наркоторговец.

Также сообщалось, что в Украине задержали иностранца, объявленного в международный розыск из-за кражи золота.