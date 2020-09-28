В Киеве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении и убийстве пенсионера, у которого они снимал жилье
В понедельник, 28 сентября, под Киевом задержали 37-летнего жителя Донецкой области, которого подозревают в убийстве пожилого жителя столицы, а также расчленении трупа.
Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба силовиков.
"Мы установили личность потерпевшего. Это-73-летний житель столицы, которого в конце прошлого года мы объявили в розыск как без вести пропавшего. Также во время проведения следственных действий мы установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве пенсионера. Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который снимал жилье у потерпевшего. По одной из версий, он убил мужчину, чтобы в дальнейшем завладеть его жильем", - сказал он.
Уточняется, что по данному факту было открыто уголовное дело по ч. 1. Ст. 115 УК Украины.
"Чтобы скрыть следы преступления, преступник расчленил тело, а остатки утопил в разных местах водоема. Благодаря слаженной работе правоохранителей, местонахождение подозреваемого было установлено. Его задержали в Киевской области, где он прятался после совершения преступления", - говорится в тексте сообщения.
Задержанному уже предъявили подозрение, а суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Под Киевом задержали жителя Донецкой области, которого подозревают в убийстве. Фото: kyiv.npu.gov.ua
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