Партия "Слуга народа" заявила о намерениях проводить параллельный подсчет голосов на местных выборах, которые запланированы на 25 октября.

Об этом заявил лидер партии Александр Корниенко на презентации итогов выдвижения кандидатов на очередных местных выборах 25 октября 2020 года в понедельник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, партия не обещает проведения параллельного подсчета на всех избирательных участках, "но основные моменты, города-миллионники, областные центры, областные советы" будут им охвачены.

Напомним, ранее "Страна" подробно разбиралась, по какой системе будут голосовать украинцы на местных выборах.

Также мы писали, что ЦИК утвердила внешний вид бюллетеней для местных выборов.

Ранее нардеп Галушко заявил о выходе из партии "Слуга народа" из-за продажи мест в списках.