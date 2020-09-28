В Одесской области накануне местных выборов несколько человек подали документы с именами "Геннадий Труханов", пару кандидатов с фамилией "Филимонов". Этим вопросом занялось Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

Об этом пишет "Думская", в понедельник, 28 сентября.

Как сообщается, на сегодняшний день ни одного "клона" не зарегистрировали. СБУ Одесской области начала уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права со стороны группы лиц, или члена избирательной комиссии, или другого служебного лица с использованием служебного положения (часть 3 ст. 157 УК Украины).

Так, СБУ заинтересовали попытки однофамильцев действующего городского головы Геннадия Труханова и его оппонента из "Слуги народа" Олега Филимонова зарегистрироваться кандидатами в мэры города.

Также СБУ потребовала от ТИК передать копии этих бумаг.

Напомним, Министерство юстиции Украины предложит указывать в избирательных бюллетенях факт смены имени кандидатов. Таким образом ведомство пытается урегулировать ситуацию, в которой политики становятся однофамильцами лидеров избирательной гонки.

Также мы писали, что недавно мэр Днепра Борис Филатов пожаловался на то, что в области накануне местных выборов 25 октября сразу несколько человек сменили фамилию на "Филатов".