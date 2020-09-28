За прошедшие выходные среди правоохранителей подтвердились 236 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за неделю болезнь обнаружили у 700 силовиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За прошедшую неделю коронавирусом заболело 700 работников системы МВД, за выходные дни зафиксировано 236 новых случаев. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Хмельницкой, Волынской областях и Киеве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала эпидемии было зарегистрировано 5 425 случаев заражения коронавирусом среди правоохранителей. Выздоровели 4 930 пациентов, скончались 14 человек.

Напомним, сегодня в Украине подтвердился 2 671 случай заболевания. Позже в минздраве решили показать карту распространения коронавируса по регионам страны на 28 сентября.

Также "Страна" рассказывала, что в Киеве за последние сутки заразились коронавирусом 328 человек.