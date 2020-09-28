Родственникам погибших при крушении самолета Ан-26 под Чугуевом выплаты компенсаций должны быть проведены в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания с участием представителей Кабмина и правоохранительных органов, сообщаеся на сайте главы государства.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат", - сказал Зеленский.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, каждая семья получит по 1,5 миллиона гривен и у Министерства обороны есть достаточные средства для осуществления этих выплат.

Выплаты должны быть произведены в течение следующих трех недель, пока будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших.

Министр обороны Андрей Таран проинформировал президента Зеленского, что по его приказу использование самолетов Ан-26 запрещено до завершения расследования авиакатастрофы. По его словам, продолжается расшифровка бортовых самописцев потерпевшего крушение самолета - пленки с записями голосов членов экипажа направлены в Госбюро расследований. Также оказывается психологическая помощь родственникам погибших.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку около 20:50 возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет Ан-26.

Согласно предварительной оценке, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна.

Всего на борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Ивана Кожедуба и семь членов экипажа. В результате падения самолета погибли 26 человек.