Армения после обострения ситуации в Нагорном Карабахе готовится к долгосрочной войне.

Об этом 28 сентября заявил советник премьер-министра страны Вагаршак Арутюнян, сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

"Армения готовится к долгосрочной войне, заявил главный советник премьера Арутюнян", - сказано в сообщении.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. "Страна" писала о том, как 30 лет назад началась война в Карабахе, почему идет сейчас и чем это похоже на Донбасс.

Также мы сообщали, что Армения обвинила Азербайджан в применении огнеметной системы в Нагорном Карабахе.

Между тем, в Минобороны Армении не исключили, что в ходе боевых действий применят ракетные комплексы "Искандер" в Нагорном Карабахе.