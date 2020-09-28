По информации источников "Страны" в понедельник, 28 сентября, в 19:30 состоится заседание фракции "Слуга народа" в КВЦ "Парковый".

"Арахамия написал, что дресс-код на заседание фракции - депутатский значок", - сказал "Стране" один из нардепов.

По информации депутатов сегодня помимо повестки на пленарную неделю будут также обсуждать внутренние конфликты во фракции.

"В частности, ситуацию с Рублевым , Галушко. Нельзя быть на половину. Хотят идти на выборы с другой силой, пусть сложат мандат. А так, вышел из партии, но остался в Раде. Тем более, что все понимают, из-за чего конфликт. Не поделили места в списке, вот и все их проблемы", - заявил наш источник в "Слуге народа".

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" ответили Галушко на обвинения в продаже мест, Дубинский показал его фото с мэром Броваров.

Также мы сообщали, что по данным опроса, "Слуга народа" и "Оппоплатформа" продолжают лидировать в рейтинге партий.