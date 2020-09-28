Заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Вера Рогова заболела коронавирусной инфекцией. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Об этом во время онлайн-брифинга рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает "УНИАН".

"Коронавирусом заболела моя заместитель Рогова Вера Борисовна. Находится на стационарном лечении, ее состояние средней тяжести. Сегодня все, кто контактировал, сдали ПЦР-тесты. Результаты будут сегодня, и тогда будем дальше выстраивать работу руководства областной государственной администрации и подразделений, которые непосредственно курировала Вера Борисовна", - сказал Бунечко.

Он уточнил, что Вера Рогова почувствовала себя плохо еще в четверг, 24 сентября.

"У Веры Борисовны температура 39 градусов, есть кашель. Почувствовала себя плохо еще в четверг, но на выходных ее состояние ухудшилось. Сделала тест, который оказался положительным", - рассказал руководитель ОГА.

На вопрос, контактировал ли он с заместителем, Бунечко ответил: "Да, я также являюсь контактным лицом...".

По его словам, сейчас ни один работник ОГА не имеет признаков коронавируса.

Напомним, ранее глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский заболел Covid-19.

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