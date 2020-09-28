Послы Европейского союза в понедельник, 28 сентября, одобрили расширение списка лиц, в отношении которых введены санкции из-за строительства Керченского моста.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Решение будет официально оформлено позже на этой неделе", - написал он.

Напомним, 9 сентября Евросоюз на полгода продлил персональные санкции, введенные против России из-за аннексии Крыма. Они касаются 175 человек и 44 организаций, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины.

Кроме того, этим летом Евросоюз на полгода продлил экономические антироссийские санкции, введенные из-за Украины.