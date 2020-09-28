Обломки самолета Ан-26, который разбился под Харьковом, были собраны и перевезены на территорию воинской части. Специалисты начали расшифровку "черных ящиков".

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Олег Уруский на своей странице в Facebook.

"Обломки самолета Ан-26 собраны и перевезены на территорию воинской части А4104 в г. Чугуеве Харьковской области, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований (ГБР). В дальнейшем специалистами будет проведен максимальный сбор самолета в исходное состояние", - говорится в сообщении.

Также министр отметил, что бортовые самописцы ("черные ящики") найдены и они уцелели.

"Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 года авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", - рассказал Олег Уруский.

Также он уточнил, что сегодня, 28 сентября, у родственников погибших начнется забор образцов для анализа ДНК с целью идентификации тел.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку около 20:50 возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет Ан-26.

Согласно предварительной оценке, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна.

Всего на борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Ивана Кожедуба и семь членов экипажа. В результате падения самолета погибли 26 человек.