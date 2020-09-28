В Службе безопасности Украины (СБУ) заблокировали незаконную деятельность банды, которая изготавливала и реализовывала фальсифицированные анаболические и сильнодействующие препараты.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе СБУ.

Как установили в спецслужбе, организаторами нелегального бизнеса являются четверо жителей Харькова и Киева. Сырье для изготовления фальсификата они получали почтовыми отправлениями из одной из стран Восточной Азии.

"Производство медикаментов злоумышленники осуществляли кустарным способом в арендованном помещении в харьковской промышленной зоне. Для подделки упаковки, голограмм и инструкций участники преступления использовали мощности одной из городских типографий, где работал один из сообщников", - говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что преступники продавали подделки под видом продукции известных фармацевтических производителей через интернет-магазин. По предварительным оценкам, объем проданного товара оценивается в более 15 млн грн в год.

Правоохранители объявили подозрение четырем участникам преступной группы в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 - 1 Уголовного кодекса Украины. Двум из них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, Минздрав планирует ввести 2D-кодирование лекарств для борьбы с фальсификатом.

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