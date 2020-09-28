В понедельник, 28 сентября, фактически прекращается действие запрета на въезд иностранцев в Украину, который был введен Кабмином 28 августа - на сутки ранее, чем было анонсировано изначально.

Согласно решению Кабмина, въезд в страну для всех иностранных граждан был запрещен с 00:00 пятницы, 28 августа и действовал до 00:00 28 сентября.

Напомним, что данное ограничение было введено из-за интенсивного распространения в Украине коронавируса. Из-за того, что запрет ввели на сутки ранее, чем предполагалось изначально, многие иностранцы, у которых уже были куплены билеты на рейсы в Украину, испытали сложности.

При этом, как заявили в Госпогранслужбе, ограничения для въезжающих в Украину, все так же действуют. Некоторых приезжих могут отправить на самоизоляцию. Все туристы должны иметь страховку.

Ранее "Страна" писала о том, что белорусы не смогли попасть в Украину из-за закрытых на сутки раньше границ.

Также мы сообщали, что 28 августа в киевском аэропорту "Борисполь" застряли больше ста граждан Израиля, которых не пускали в Украину.