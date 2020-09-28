По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Киеве подтвердились 328 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram.

"За прошлые сутки в Киеве обнаружили еще 328 больных коронавирусом. 8 случаев - летальны. Всего за период пандемии от вируса скончались 369 киевлян. Подтвержденных случаев заражения Сovid-19 в столице уже 22 143", - говорится в сообщении.

Среди зараженных за минувшие сутки:

164 женщины (от 18 до 87 лет);

128 мужчин (от 18 до 92 лет);

21 девочка (от 1 до 17 лет);

17 мальчиков (от 2 до 17 лет).

Помимо этого, коронавирусом так же заразились девять медиков. Больше всего зараженных обнаружили в Дарницком районе - 66 случаев. В Оболонском районе подтвердились 52 случая заболевания, а в Деснянском и Днепровском - по 39 пациентов.

Также Кличко рассказал, что в больницах на данный момент находится 1 150 человек с диагнозом коронавирус. Из них 258 в тяжелом состоянии. 350 получают кислородную помощь. Еще 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, сегодня в Украине подтвердился 2 671 случай заболевания. Позже в минздраве решили показать карту распространения коронавируса по регионам страны на 28 сентября.