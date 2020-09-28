За сутки в Киеве коронавирусом заразились 328 человек - Кличко
По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Киеве подтвердились 328 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram.
"За прошлые сутки в Киеве обнаружили еще 328 больных коронавирусом. 8 случаев - летальны. Всего за период пандемии от вируса скончались 369 киевлян. Подтвержденных случаев заражения Сovid-19 в столице уже 22 143", - говорится в сообщении.
Среди зараженных за минувшие сутки:
164 женщины (от 18 до 87 лет);
128 мужчин (от 18 до 92 лет);
21 девочка (от 1 до 17 лет);
17 мальчиков (от 2 до 17 лет).
Помимо этого, коронавирусом так же заразились девять медиков. Больше всего зараженных обнаружили в Дарницком районе - 66 случаев. В Оболонском районе подтвердились 52 случая заболевания, а в Деснянском и Днепровском - по 39 пациентов.
Также Кличко рассказал, что в больницах на данный момент находится 1 150 человек с диагнозом коронавирус. Из них 258 в тяжелом состоянии. 350 получают кислородную помощь. Еще 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
Напомним, сегодня в Украине подтвердился 2 671 случай заболевания. Позже в минздраве решили показать карту распространения коронавируса по регионам страны на 28 сентября.