Харьковский городской глава Геннадий Кернес считает, что решение Михаила Добкина баллотироваться в мэры Харькова - это не дружеский жест, а попытка использовать чужой политический капитал.

Об этом Кернес заявил в комментарии "Стране", который он передал через родственников.

"Я не воспринимаю это как дружеский жест, который якобы направлен на предвосхищение политических рисков. Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно. В последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днём рождения. И не огорчаем друг друга дружбой", - заявил Кернес.

Отметим, что это первый публичный комментарий Кернеса с момента его болезни.

По информации "Страны", семья, близкие друзья, политические круги Харькова воспринимают выдвижение Добкина как политическое предательство со стороны человека, который на днях называл себя учеником Кернеса.

Также источник в окружении Кернеса сообщил, что состояние здоровья мэра Харькова улучшилось, но он все ещё находится в клинике.

Напомним, действующий мэр Харькова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. 17 сентября его доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите". А на прошлой неделе партия Кернеса выдвинула своего лидера в мэры Харькова.

Между тем, бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин объявил о подаче документов на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова. В комментарии "Стране" он заявил, что намерен снять свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, как только действующий городской голова и кандидат в мэры Геннадий Кернес вернется на свое рабочее место.

"Страна" разбиралась, зачем в мэры Харькова идет Добкин и как болезнь повлияла на шансы Кернеса.