Один из обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс МН17) на Донбассе в 2104 года россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не имеет отношения к транспортировке ЗРК "Бук", из которого, как считает прокуратура Нидерландов, сбили самолет. Также он заявил, что не отдавал приказ о запуске ракеты.

Об этом рассказала адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник, передает "РИА Новости".

Отмечается, что Пулатов и еще три обвиняемых не присутствовали на заседаниях суда, которые с перерывами проходят с марта в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах. Сеголдня, 28 сентября, суд возобновил слушания.

"У нас получилось совершить поездку в Россию... Там у нас был насыщенный и полезный разговор с нашим подзащитным", - сообщила тен Дуссхате.

Как она рассказала, это был первый раз, когда защита смогла обсудить досье со своим клиентом. "Мы получили много новой информации от нашего клиента.... Наш подзащитный заявил нам, что не причастен к транспортировке, охране ЗРК "Бук". Он также заявил, что не отдавал приказа о его запуске", - подчеркнула она.

Отметим, что по делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Представителями Пулатова в суде является международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Напомним, Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Как сообщалось, украинские спецслужбы пытались похитить из России фигуранта дела о сбитом Boeing МН17.

Также мы писали, что в день шестой годовщины трагедии МН17 Зеленский заявил о надежности Украины как партнера в расследовании.