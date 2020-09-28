Никита Логинов скончался на выходе из театра. Фото: facebook.com

В Москве в воскресенье, 27 сентября, скоропостижно скончался актер Никита Логинов, известный по фильмам "Антикиллер" и "ДМБ".  Об этом сообщается на официальной странице в соцсети театра "Около дома Станиславского", где Логинов служил почти 40 лет.

"Никита был талантлив на сцене, он был замечательным товарищем для всех нас. В небольшом театре у каждого свое место, потому уход Никиты оставляет зияющую пустоту, тем большую, что это явилось абсолютной неожиданностью", - сказали в театре. 

Известно, что артист умер от сердечного приступа. Ему стало плохо прямо на выходе из театра, в котором он работал. "Скорая" уже ничем не смогла ему помочь.

Никита Логинов умер

В Москве умер Никита Логинов

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