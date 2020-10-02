25 октября в Украине пройдут местные выборы.

"Страна" выяснила, кто идет в мэры на Западной Украине и каковы их шансы.

Львов

Во Львове фаворитом считается "трижды мэр" Андрей Садовой, который несмотря на обещания на баллотироваться в четвертый раз все же выдвигается. Мол, не все успел за 16 лет правления.

Рейтинги дают ему около 40% поддержки, несмотря на общее среди львовян мнение, что пришла пора "свежей крови" для ратуши.

По опросу группы "Рейтинг", 60% львовян говорят, что городу нужен новый мэр.

Одни критикуют Садового за "дерибан" (за последние пять лет город в 8 раз увеличил долги и сейчас казна в миллиардных минусах), за "турбозастройку" Львова, разбитые дороги, валящиеся дома, маршрутки-"скотовозки" отсутствие парковок, проблему с мусором и монополию на открытие заведений для своих людей (а с каждого разрешения якобы требует свою долю, за что получил прозвище "Доля").

Другие же настаивают, что именно при нынешнем мэре Львов распиарили и открыли "прикольные" рестораны, так что сюда валом повалили "на каву" туристы (впрочем, эпидемия коронавируса и закрытие границ для иностранцев быстро нивелировали эти достижения).

Третьи считают – "хай буде як є, аби не гірше". И старого мэра менять не собираются.

Главным оппонентом Садового стал его бывший заместитель и соратник, экс-губернатор Олег Синютка, а нынче человек Порошенко, который с его "Мовой, армией, вирой" удерживает симпатии львовян.

За счет любви к бывшему президенту, как надеются в партии Порошенко "Европейская солидарность", Синютка может рассчитывать на рост рейтинга, который сейчас, впрочем, вдвое меньше Садового и составляет 20%.

Синютку упрекают за отсутствие харизмы и в целом узнаваемости, а также за неудачные предвыборные слоганы типа "Без Львова немає України" (вроде бы без других городов она есть). Плакаты эти, кстати, Синютка после критики убрал.

Экс-губернатор активно критикует Садового за долги, плохие дороги, "распил" кредитных денег ЕС и обещает, что не разрешит строить во Львове мусороперерабатывающий завод из-за вреда экологии (хотя когда возглавлял область, давал противоположные обещания).

В то же время критики самого Синютки уверяют, что и он далеко не без греха – как вместе с Порошенко блокировал вывоз мусора из Львова и "крышевал" вырубку львовских Карпат.

Еще одним соперником Садового стал свободовец и уже подзабытый бывший вице-премьер Руслан Кошулинский – у него 16% поддержки.

На прошлых выборах 2015 году националист вышел с Садовым во второй тур и проиграл. Сейчас за него готовы голосовать самые "свидомые" львовяне. Свободовец обещает сделать карту львовянина с льготами и бонусами, построить-таки мусороперерабатывающий завод, починить канализацию и навести порядок с транспортом.

Другие кандидаты (а всего их 16) не столько популярны.

Среди них - депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, который идет на выборы с новой партией "Варта" (в Facebook есть одноименная популярная группа с последними городскими новостями, где часто критикуют Садового).

Председатель совета "Гражданской позиции" Владимир Гирняк, народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин (уход из «Голоса» его лидера, уроженца Львова Вакачрука уменьшил его шансы), бывший нардеп Игорь Васюник, ранее представлявший в парламенте "Батьківщину" и "Народный фронт".

От Зе-команды во Львове двигают никому неизвестного врача Тараса Клефу, который, кстати, был депутатом Львовского горсовета от "Самопомощи" Садового, в прошлом году баллотировался в Верховную Раду, где занял четвертое место, а полгода назад заявил о выходе из фракции мэра "из-за разногласий в позициях".

Эксперты также говорят о "договорняке" Садового и Зеленского, по которому "Слуги" выдвигают заведомо непроходного кандидата (хотя поддержка Зе во Львове – сомнительный аргумент), а сам Садовой обещает медийное и иное содействие центральной власти.

Тернополь

В Тернополе также выдвигается действующий городской голова, свободовец Сергей Надал, который недавно переболел коронавирусом, но при этом он противник локдауна.

Учитывая, насколько в городе сильны националистические настроения, его шансы на победу называют большими.

За Надала, согласно местным соцопросам, готовы проголосовать 75% горожан.

От "Слуг народа", которые также малопопулярны в Тернополе, как и во Львове, идет "тернопольский Зе" - еще один комик Виктор Гевко, участник проектов "Лига смеха", "Студии 95 квартал", "Бойцовский клуб". Он несколько раз побеждал в шоу "Рассмеши комика".

Его брат Владимир - нардеп от "Слуги народа", он же руководит и областной ячейкой партии.

Перспективы Гевко составить конкуренцию Надалу мизерны – рейтинг комика около 5%.

От партии "Сила людей" идеи бывший депутат горсовета от ВО "Свобода", предпринимател Ивана Сороколит, а от партии "Громадянський рух «Хвиля" - Алексей Станько, которой среди экспертов некоторые считают техническим кандидатом, который должен оттянуть на себя голоса тех, кто будет голосовать "против Надала".

"Европейская солидарность" выдвигает главу облсовета Виктора Овчарука – но у него, как и у Гевко с Сороколитом всего 5% поддержки.

Ивано-Франковск

Так же как в Тернополе и Львове, лидером мэрской гонки в Ивано-Франковске является действующий городской голова Руслан Марцынкив.

Как и Надал, он тоже свободовец – и за него готовы снова голосовать сторонники националистов, которые доминируют на родине Бандеры ("провиднык" был родом из Франковщины).

По данным социологической группы "Рейтинг", работой Марцынкива довольно 90% опрошенных горожан.

Составить конкуренцию безоговорочному лидеру гонки – почти невыполнимая задача.

Тем не менее от "Европейской солидарности" двигают "айдаровца" Петра Шкутяка – у него около 12%. От Украинской Галицкой партии идет Наталья Сербин - с 8% голосов, "Слуги" выставляют Александра Богачева - у него 6%.

Ужгород

В столице Закарпатье – курьез. На выборы идут сразу три Богдана Андриива - действующий мэр и двое его тезок, которых называют техническими кандидатами.

В прошлый раз Андриив победил под знаменами партии "Возрождение" (тогда был проектом Коломойского и Хомутынника).

Его главный оппонент - Виктор Щадей, кандидат от "Слуг народа" (Закарпатье более всего на Западной Украине поддержало Зе на президентских выборах, дав рекордные 80% голосов).

При этом Андриив - бывший регионал, а Щадей – "майдановец", который делает упор на патриотизм.

Часть горожан считает противника Андриива популистом и записным патриотом, другие поддерживают за критику мэра. Кстати, после Майдана, в 2014 году, Щадей несколько месяцев исполнял обязанности мэра Ужгорода (он тогда был секретарем горсовета).

Рейтинги у них почти одинаковые: Андриив и Щадей идут “нос в нос” (у обоих – около 20%).

К Андрииву, как и к Щадею, отношение неоднозначное. Действующему мэру вменяют уничтожение архитектурных памятников города, разворовыванием денег на реставрацию домов и ремонт дорог.

Большой скандал случился из-за замены чешской брусчатки на гранитные плиты, которые заказывали у его же семейного завода, а также из-за срубленных старых сакуры, визитки города.

В то же время Андриива хвалят за возвращение городу зелёной зоны, так называемой "Кирпички", которую "раздерибанил" его предшественник Виктор Погорелов.

Андриива поддерживает влиятельный на Закарпатье Виктор Балога, что может повысить шансы нынешнего мэра на успех.

А покровителем Щадея "наверху" считают нардепа Роберта Горвата, который входит во фракцию мажоритарщиков "Доверие".

Баллотируется также бывший мэр Сергей Ратушняк, который на прошлых выборах занял второе место. Ратушняк – "авторитетный бизнесмен", в определенных кругах известный как «Рата».

"Рата" прославился скандальными высказываниями, например, по языковому вопросу. "Только у хохлов все вопросы и проблемы решены, и осталось расстреливать всех, кто шипит галицким акцентом, который обозначили украинским языком", - написал он как-то в Facebook.

А на президентских выборах в 2010 году запомнился антисемитскими заявлениями против Арсения Яценюка.

В целом исход выборов в Ужгороде непрогнозируемый, а схватка оппонентов обещает стать одной из самых жестких.

Черновцы

За кресло главы столицы Буковины снова поборется Алексей Каспрук, бывший мэр, с которым связана целая эпопея снятий и восстановлений в должности.

Два года назад его отстранили депутаты Черновицкого городского совета. Каспрук обжаловал решение в суде и восстановился в должности. Но в июле Верховный Суд вернул "дело Каспрука" в суд первой инстанции.

20 сентября Каспрук заявил, что его команда идет на местные выборы от политической силы "Пропозиція", в которую также входит мэр Днепра Борис Филатов.

Конкуренцию Каспруку составит представитель "Слуги народа" Виталий Другановский. Это черновицкий ресторатор и предприниматель, который возглавляет областную организацию Зе-партии.

Любопытно, что он – кум местного уроженца Ильи Павлюка, друга президента Зеленского и очень влиятельного человека на таможне, который в сентябре выдал дочку замуж в Стамбуле за 2 миллиона долларов.

При этом, на формирование списка "слуг народа" в горсовет также влияет еще один знакомый Зеленского местный политик Валерий Чинуш.

Другие кандидаты - бизнесмен Роман Кличук, который идет от партии "Единая альтернатива", бывший нардеп и экс-губернатор Черновицкой области Александр Фищук (самовыдвиженец), банкир Галина Жук, кандидат от партии "Народный контроль" и депутат горсовета Михаил Яринич, экс-глава экоинспекции и бывший депутат горсовета Василий Дутчак от партии "Наш край".