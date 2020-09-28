История с падением военного самолета Ан-26 под Харьковом начинает обрастать новыми подробностями. Они проливают определенный свет на причины катастрофы.

Пока всё указывает на два главных момента: крайнюю изношенность техники, из-за чего она могла отказать в полете. После чего, по всей вероятности, пилот не справился с управлением.

Оба фактора связаны с упадком авиаотрасли в Украине, которая недофинансируется и выжимая последнее из советского наследия. Разбирались, что стало известно о причинах трагедии за последние дни.

Власти меняют показания

"Страна" уже анализировала первые версии, почему рухнул Ан-26. Приоритетной среди них была техническая неисправность. А также факторы, которые ее вызвали.

В частности, Минобороны на следующий день после трагедии заявило о неполадках с левым двигателем самолета. О них стало известно за несколько минут до роковой посадки.

Однако позже ведомство обнародовало противоположную информацию. По ней виноват в крушении был уже пилот, а не техника.

"Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот – инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", - сказал министр обороны Андрей Таран.

При этом глава Минобороны заявил, что, по предварительным данным, сломался не сам двигатель, а датчик, который показывает его состояние. "Двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта", - заявил Таран и добавил, что у самолета было еще три года без обновления ресурса

Подтянулись к этой версии и эксперты госпредприятия "Антонов", которое накануне проводило ремонт рухнувшего Ан-26.

Эксперт "Антонова" Сергей Тарасюк опроверг версию крушения из-за отказа двигателя. Он рассказал, что сам много раз отрабатывал посадку с выключенным двигателем, и может сказать, что Ан-26 уверенно летит на втором.

Правда, все это немного не соответствует той информации, которую озвучивали официальные органы накануне. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер в первые часы после крушения заявил, что двигатель у самолета отказал. Кстати, он от своих слов не отказывался и позже добавил еще одну версию - что диспетчер позже, чем надо, посадил самолет с отказавшим двигателем.

"По той информации, которой я владею, по непонятным причинам был запущен еще один борт, а не принят борт с неисправным двигателем. Нам необходимо крайне оперативно сделать выводы - они же сами собой напрашиваются. Если это так, если есть лица, которые принимали такое решение, необходимо эту версию отработать", - сказал Кучер.

А вот военные, как видим, начинают "менять показания". Видимо, чтобы обойти максимально неудобную для себя тему технического износа самолета. Тем не менее, такие данные есть.

"Страна" уже рассказывала, что летом Ан-26, которому исполнилось 43 года, заказали ремонт для продления срока службы.

А на выходных СМИ опубликовали документ о результатах этого ремонта - официальное заключения завода "Антонов", который получил подряд на эти работы.

Там есть интересный факт. Левый двигатель через 13 лет после появления на свет, в 1990-м году, прошел капитальный ремонт. Затем ему назначили еще 13 лет службы до нового капитального ремонта. За это время - то есть до 2003 года - Ану можно было налетать максимум 1750 часов.

Однако следующий ремонт двигателя, указанный в документе, произошел только три месяца назад. Причем подошел мотор к этому ремонту не через 1750, а через 2339 часов. То есть перелетал 589 часов и был в крайне изношенном состоянии. Несмотря на это, в июне его срок до капремонта продлили еще на год.

То есть не исключено, что пролемы были не просто с датчиком, как говорит министр обороны, а именно с левым двигателем. В Сети обсуждают версию, что доказательством поломки левого двигателя является падение самолета на левое крыло.

Также о том, что двигатель неисправен заявила мать одного из погибших летчиков - Ашрафа Мсуя.

"Двигатели отказывали неоднократно. Он это знал. Не жаловался, просто объяснял, что машина не до конца в исправном состоянии", – отметила женщина.

То есть, как видим, пока многое указывает на то, что проблемы могли быть у левого двигателя. Что вызвало нештатную ситуацию, с которой пилоты не справились.

Пилотировал самолет летчик, которого в Минобороны отрекомендовали как профессионала с 800-часовым налетом. Правда, не объяснили, что 800 часов для летчика - это начальный уровень. В США, к примеру, чтобы получить место второго пилота в гражданской авиакомпании, нужно не менее 1500 часов налета.

Никто не утверждает, что пилот виноват в падении самолета (хотя на это уже начали намекать власти). Но разговор идет о том, что не хватает не только денег на самолеты, но и на опытных пилотов, которые могут обучать курсантов.

В Сети многие уверены: именно разруха в авиаотрасли вызвала катастрофу под Харьковом.

"Советское свежепокрашенное"

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва пишет, что военная техника продолжает быть "советской свежепокрашенной" в то время, когда армию обворовывают старые и новые "свинарчуки".

"ВСУ - это ССП", - сказал мне несколько лет назад знакомый офицер, с которым мы обсуждали ситуацию в украинской армии.

"Что такое ССП?", - спрашиваю.

"Советское свежепокрашенное".

Произошла трагедия - разбился военно-транспортный самолёт АН-26. Погибло 26 человек. В основном курсанты - совсем молодые парни.

Самолёт - почти мой ровесник. Ему 43 года. В этом году его отправляли на ремонт в «Антонов».

Для продолжение срока службы ещё на 2 года.

Когда происходят такие трагедии как раз и понимаешь масштаб воровства на войне.

На которую выделяют ежегодно многие миллиарды долларов. А по итогу значительная их часть оседает в карманах больших и малых, старых и новых Свинарчуков. А в армии - ССП. А вокруг армии - "патриотическая" трескотня на тему "нет капитуляции" и тому подобное. И под эту трескотню воруют и дальше.

А погибших ребят безумно жаль. Светлая память!", - написал Гужва в Facebook.

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что карательные или административные меры после трагедии в Чугуеве ничего не дадут, а положение дел в армии не изменится до следующей катастрофы. Он считает, что в условиях проевропейской эйфории политики вынуждены были реагировать на этот фантастический идеализм общества и обещать ему быстрые решения сложнейших проблем, а потому стали соревноваться в популизме.

"Авиакатастрофа под Чугуевым: неутешительные выводы.

При всем ужасе произошедшего, тем не менее приходится признать , что данная трагедия была практически запрограммирована. Это не был Чёрный Лебедь: рано или поздно нечто подобное обязательно должно было произойти. Думаю, что все эксперты , да и просто люди думающие, это прекрасно понимали. Ну, а о том , как идет развал всей инфраструктуры Украины,- и военной в том числе - и о причинах этого развала я пишу уже много лет.

Боюсь , однако, что данная катастрофа не будет последней , если принять во внимание состояние нашего парка военной авиации. А это два - три десятка старого изношенного металлолома, доставшегося нам еще от бывшего СССР и ресурс которого уже почти весь давно исчерпан. Можно сказать все наши военные летчики -это своего рода камикадзе. Низкий им поклон.

Печально, однако, не состояние нашей военной авиации, а то , что наше общество совершенно не воспринимает тот факт, что мы, по уровню своей экономики, вообще не можем себе позволить иметь такую роскошь , как современную военную авиацию. Отсюда истошные вопли: генералов уволить, наказать, отставить, заменить, Зелю-геть, найти предателей и т.д. и т.п.

Никакие карательные, административные меры ничего не дадут. Да их и не будет! Выплатят компенсацию, накажут диспетчера, попиарятся на погибших и все. До следующей катастрофы.

Современная военная авиация -это крайне, дорогое удовольствие. Это миллиарды долларов , которые надо выделить на закупку парка, техники, оборудования, всей инфраструктуры, обучения , подготовки и т.л. Поэтому такую роскошь могут себе позволить только страны с ВВП на душу не менее 40 тыс долл. Причем ВВП на душу не по ППС, а в абсолюте, потому что все придется закупать в валюте.

Напомним , что ВВП на душу Украины в 2018г ( по данным МВФ) составил жалкие 2963 дол. Рядом с нами:

Вануату - 3254 дол

Лаос - 2720 дол

Марокко -3359 дол

Бутан -3215 дол

Молдова - 3217 дол

Никто из этих стран даже не помышляет иметь современную военную авиацию. Все адекватно оценивают свои возможности. А мы все еще страдаем синдромом бывшего СССР, когда мы, действительно, были частью мощной военной державы и наша авиация была одной из самых современных в мире.

Но те времена давно прошли . С тех пор мы умудрились все промотать, стать самой бедной страной в Европе и закономерно имеем такую военную авиацию, которая, боюсь, в ближайшие годы просто вся развалится сама собой от старости при этом может унести с собой в могилу еще немало несчастных.

Но мы почему- то продолжаем доказывать сами себе , что у нас одна из самых сильных армий мира. То есть явно находимся не в адеквате.

Но можем ли мы достичь ВВП в 40 тыс дол на душу, чтобы претендовать на современную военную авиацию и обеспечить свою защиту от грозного северного врага?

Можем, но не раньше чем через .....50-60 лет и то при условии , что с сегодняшнего дня мы откажемся от популизма и начнем воспринимать реалии такими какие они есть. То есть возвратимся в адекватное состояние. А для этого в первую очередь надо сократить разрыв между между нашими завышенными ожиданиями и нашими реальными возможностями.

Этот разрыв сейчас в обществе, который начался после Майдана, просто фантастический. Общество наивно поверило , что оттого что мы побили горшки с Россией и подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, все наши проблемы будут быстро решаться, что Запад все за нас сделает и мы начнем быстро богатеть.

Политик, который после майдана сказал бы честно, что впереди страну ждут тяжелейшие реформы, отказ от многих социалистических привычек, государственного патернализма, взятие ответственности за себя, честная уплата налогов со всех доходов, что за все тарифы придется платить экономическую цену, что всем надо учиться ,что никому ничего не будет гарантировано, что многие потеряют жилье, если не научаться конкурировать на рынке, что многие обеднеют, что одно -два поколения положат свою жизнь на реформы, на накопление капитала, что- бы третье наконец стало жить нормально, по -европейски, что олигархи никуда не исчезнут, если вы не приложите ЛИЧНО к этому усилия, и т.д....,

был бы немедленно подвергнут остракизму и высмеян словами известной шутливой песенки:

Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня!

Нет, нет , нет, мы хотим сейчас!

В условиях такой эйфории, наши политики просто вынуждены были реагировать на этот фантастический идеализм общества и обещать ему быстрые решения сложнейших проблем . Все стали соревноваться в популизме и погрязли в демагогии.

Как следствие в обществе закрепилась опасная болезнь: неадекватность восприятия действительности.

Неадекватность - это сейчас, пожалуй, самая главная проблема украинского общества. Мы совершенно неадекватно оцениваем себя, свои возможности, мир вокруг нас, свои проблемы и способы их решения. Это медицинский диагноз.

Но до тех пор пока не приведём свои ожидания в соответствие со своими возможностями, пока мы не возвратимся в состояние адекватности, мы будем постоянно пребывать в состоянии failed state . Более того, ситуация будет постоянно ухудшаться.

А как и с чего начать?

Как стать адекватными?

Мой совет : с честного и объективного ответа на мучительно трудный вопрос:

Почему мы оказались самой бедной страной в Европе?

Если мы сможем дать сами себе честный и объективный ответ, у нас появится перспектива.

Если и пока не сможем - перспектив нет.."

Журналист Василий Апасов считает, что прежде чем декоммунизировать памятники, нужно быть поменять на новые те самолеты, которые были выпущены при раннем Брежневе.

"Согласно информации, о 9 самолетах АН-24, АН-26 и АН-30, которым решили продлить жизнь, мы можем узнать не только, что разбившемуся самолёту - 43 года.

Мы можем увидеть, что ещё есть в эксплуатации самолёты 1975, 1969 и 1968 годов выпуска. Соответсвенно есть экземпляры, которым на данный момент - 52 года. Они были выпущены при раннем Брежневе.

Так что там надо было экстренно декоммунизировать? Памятники? Таблички с названием улиц? Звезды на мосту Патона?

Герб на щите Родины Матери?

Или самолёты поменять сначала на новые?

Уроды вы тупые!

В течении дня должно последовать распоряжение прекратить эксплуатацию этого старого хлама!!! Навсегда!" - написал Апасов в Facebook.

Журналист Юрий Молчанов уверен: погибшим ребятам купила билеты в последний рейс на Небо "вся политическая шобла".

"Посмотрел на фото пацанят-курсантов. Кинематографические, безупречные улыбки юности и задора, как из клипов про бесшабашные пляжные каникулы на Малибу.

И только черная полоска на фото возвращает в конченую украинскую реальность. В которой этих ребят вынуждали летать на металлохламе почти полувековой давности.

Вынуждали те, кто сейчас наперебой, со всех интернет-щелей, со всех утюгов постят свечки, слезки, иконки и бровки домиком. Те, кто вчера рвал на себе бутиковую вышиванку и глотку про "видродження армии", распихивая по карманам мультимиллиардные статьи расходов на оборонку и гешефт от взорванных складов со снарядами. Кто выпивал коллекционный коньячок от укроборонпрома и закусывал от контрабанды на донбасской "границе".

Сейчас начнут выть про нэдофинансування и искать виноватых. Правда интересно, а получатели мультимиллионных бюджетных зарплат в набсоветах, тоже сейчас прособолезнуют? Как там Коболев, свечечку уже запостил, а? А вся эта грантоедская рать, которую пересадили на украинскую бюджетную пайку, уже успели украсить трауром свои аватарки?

Всплакнули те, кто отправляет бюджетные миллиарды на ут-1 и прочее казенное говно-тв? Пожиратели сотен миллионов на гуманитарные программы имени сирка и вышиванки?

Как сегодня спалось выпускникам трехмесячных экономических курсов им. Дж. Сороса, которые радостно сообщают о своевременных выплатах миллиардов $$ во время локдауна?

Это они, всей своей патриотической шоблой, купили билеты этим парням в последний рейс на Небо.

И уверен, что на светлом Небе, в селеньях праведных, эти ребята увековечатся.В отличие от пославших их туда мерзавцев. Кому предписана мерзкая гниль подземелья и гнусное забвение.

Царствие Небесное всем погибшим и сил вынести это всем живым…" - написал Молчанов в Facebook.

Общественный деятель Александр Скубченко считает, что если "нет государственного контроля — есть катастрофы". Он выразил слова негодования из-за того, что проверки в Украине начинаются только после ЧП или трагедии.

"После трагедии под Чугуевым власть намеревается проверить техсостояние всех военных самолётов. А это надо делать только после катастрофы? Сгорел отель — надо проверить противопожарную безопасность во всех отелях. Отравились в столовой — проверить все столовые. Пожар в торговом центре — надо проверить все торговые центры. Взорвался газ в многоквартирном доме — надо... а, нет, ничего не надо, многоквартирные дома пусть взрываются сколько угодно. Это не государство, ребята. Этим заниматься надо не после катастроф, а ПОСТОЯННО. Не надо надеяться на авось, и что "рынок сам всё отрегулирует". Нет! Не будет так. Нет государственного контроля — есть катастрофы", - написал Скубченко в Facebook.

Писатель Игорь Лесев подготовил большой пост в Facebook. Он уверен, что воровское государство может только рассказывать о "воюющей стране", "но в по-настоящему воюющей стране не может быть лощенных морд Коболева или Смилянского".

"О воровском государстве.

Чугуев. Ан-26. Вы уже всё знаете. Уже сейчас свечки на аватарках и слезные речи политиков всех мастей – от районного уровня и до самого Первого. Первый, к слову, уже сегодня будет в Харьковской области. Ну как же без него? Страна должна знать (накануне выборов) как Зе печется об армии и авиации. Дальше пышные похороны, заверения в вечной памяти и… и, собственно, все. Элитка разбегается по своим кормушкам.

Но давайте прямо – падение АН-26 – это закономерность. Нет, он мог не разбиться именно вчера. Он мог разбиться позавчера. Или завтра. Но когда любой технике 40+ лет – она обречена в какой-то момент навихнуться.

А что создало/приобрело украинское государство за все эти годы для своих ВВС? Ни-че-го. У Украины НЕТ военно-воздушных сил. Украина обладает исключительно советскими летательными аппаратами – истребительными, бомбардировочными, транспортными, учебными, вот вся линейка – это made in USSR.

Да, у нас проводят какую-то модернизацию авиапарка. Проводить, кстати, начали еще со времен Януковича. МиГ-29 долопатили до уровня МиГ-29 МУ-1, учебный чехословацкий Л-39 довели до Л-39М1, Су-25 до Су-25М1 и так далее. Ставят новую авионику, и вооружение. Это абсолютно нормальная мировая практика, потому что этим занимаются во всем мире. Каждый выпущенный самолет в течении его жизни дохимичивают по нескольку раз.

Но ремонтировать раз приобретенное 40 лет назад без закупки/производства новых образцов техники – это тупик. Да, есть совершенные системы, которые и спустя 50 лет конструкторская мысль радикально переплюнуть не смогла. Как у американцев Б-52 "Стратофортресс" или у русских Ту-160, которые пару лет назад начали опять выпускать по новой.

Но опять же, ни одна авиационная держава мира не ремонтирует 40 лет подряд одни и те же самолеты, не приобретая/создавая абсолютно новые. Такое могут себе позволить Молдавия или Бурунди, вот только они не называют себя авиационными державами.

Другой вопрос – а дорого ли быть авиационной державой? Чертовски дорого. Просто до усрачки. Час полета на МиГ-29 – это 3,5 тонны авиатоплива. А чтобы курсант стал летчиком ему надо налетать хотя бы 500 часов. Подготовка одного летчика – это состояние. И в Украине военных пилотов меньше, чем особо редких экземпляров животных в "Красной книге". Одновременно 40 боевых самолетов в воздух Украина сегодня точно не поднимет. Потому что нет пилотов.

И это мы говорим только о базовой эксплуатации. А сколько стоит купить новые самолет, скажем, истребитель? От 30 миллионов долларов и дальше как душа пожелает. Т.е., один истребитель вроде шведского "Грипена" обойдется за 800 лямов гривасиков.

Итак, военная авиация – это фантастически дорого. Но тогда другой вопрос – так ли уж она нужна? Но это вопрос из справочника Капитана-Очевидности. Все современные вооруженные конфликты выигрывались теми, кто контролирует воздушное пространство. Все. Исключений – 0. Югославия, Ирак, Августовская война с Грузией, свержение Каддафи в Ливии, присоединение Крыма и сохранение режима Асада в Сирии – везде ключевое значение имела авиация. И, напротив, война в Донбассе с вынужденным отказом Украины от применения авиации после лета 14-го, перевело окончательно конфликт в позиционный без каких-либо перспектив решения его военным путем. Любая страна с признаками субъектности развивает боевую авиацию.

И вот Украина. Да, с субъектностью мы давно не заморачиваемся, как не заморачиваются с вопросами чести и достоинства девушки на окружной. Мы же воспитывались на фильме "Красотка" и у нас выросла целая плеяда верующих в американца с внешностью Ричарда Гира.

Но все же в такие черные дни возникают вопросы со сгоревшими курсантиками. Почему для них не нашлось денег на новый самолет, а на зарплату Коболеву, который получает по миллиону в день, деньги находятся? Почему больше миллиарда мы находим денег – наших с вами денег – на зарплаты членам набсоветов? Почему на "суспильне телебачення", которое никто в этой стране не смотрит, включая тех бездарей, что там работают, мы тратит в год полтора ярда? Почему мы продолжаем молча смотреть, как из бюджета на откровенные распил "Стены Яценюка" продолжают капать деньги? Почему из фонда на ковид выпилили 30 ярдов гривен на дороги с непонятными подрядчиками и очень понятными откатами? Почему находятся деньги на двукратное повышение зарплат членам тарифного регулятора НКРЕКП, превышающие 700 лямов? Почему тратится 5 ярдов на НАБУ, которые ничего не могут расследовать и довести до суда?

Вот эти все "почему" - это цена жизни погибших курсантов. Они уже стали камикадзе, решив стать военными летчиками в воровском государстве. В воровском государстве военной авиации быть не может, потому что это противоречит сущности воровского государства. Авиация – это очень дорого. Одновременно строить ВВС и ТАК воровать невозможно.

Воровское государство может нам только рассказывать о "воюющей стране". Но в по-настоящему воюющей стране не может быть лощенных морд Коболева или Смилянского.

Что дальше? Вы и сами знаете, что будет дальше. Мамки погибших будут плакать до самых своих последних дней. А обладатели пафосных свечек-аватарок воздвигнут Эверест пафоса и уже с понедельника разбредутся по своим сладким схемам. Надо еще столько успеть украсть. И никто из власти не скажет, когда в стране начнут покупать/производить новые самолеты", - написал Лесев в Facebook.

Юрист Елена Лешенко заявила, что "все военное руководство за все годы нашей т.н. независимости должно давно в тюрьме сидеть" из-за того, что вся армия разворована.

"Ужасная трагедия...бедные дети и их родители...

И какая тут армия и авиация?! самолётам по полвека...все разворовано и развалено...

Всё военное руководство за все годы нашей т.н. независимости должно давно в тюрьме сидеть", - написала Лешенко в Facebook.