Минобороны Армении не исключает применения ракетных комплексов "Искандер" в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом со ссылкой на представителя ведомства Арцорцна Ованисяна пишет "РИА Новости".

При этом уточняется, что ракетные комплексы "Искандер" и штурмовики будут задействованы только в том случае, если их применение будет соответствовать логике ведения боевых действий.

"Не думаю, что уместно обсуждать вопрос применения того или иного вида вооружения. У военных есть четкие планы ведения боевых действий, инструментарий, тактика. Заранее говорить или комментировать не всегда уместно. Когда посчитают нужным, когда это будет соответствовать логике ведения боевых действий и возникнет необходимость, тогда их однозначно применят", - сказал Ованисян.

Напомним, обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло в воскресенье, 27 сентября. А утром 28 сентября Армения и Азербайджан заявили об огромных потерях друг у друга.

Также "Страна" разбиралась, как 30 лет назад началась война в Карабахе, почему идет сейчас и чем это похоже на Донбасс.