Фронтмент популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе является спланированным военным преступлением.

Об этом он написал у себя на странице в Instagram.

"Очевидно, что коррумпированное нефтеолигархическое руководство Азербайджана уже давно спланировало эту полномасштабную атаку на Нагорный Карабах: предупреждающие знаки были там от ввоза Турцией боевиков из Сирии до недавних предупреждений посольства Госдепартамента США. Это преднамеренное военное преступление, совершенное против мирных жителей на улицах столицы Арцаха", - сказал он.

Более того, по словам Танкяна, именно Азербайджан несет ответственность за отключение интернета в зоне конфликта. Это сделано, по его мнению, с целью лучшего экспорта дезинформации.

"Грязные олигархи боятся собственного народа, поэтому они начинают войну - не оригинальная концепция. С другой стороны, Армения является прогрессивной демократией благодаря мирной бархатной революции 2018 года. Пришло время для революции в Баку. И только тогда будет достигнут мир между этими двумя нациями", - рассказал он.

Напомним, в Нагорном Карабахе вчера, 27 сентября, начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего обращения к народу заявил, что расценивает ситуацию в Нагорном Карабахе как объявление войны со стороны Азербайджана.

Позже стало известно, что Армения объявила о мобилизации военных в запасе до 55 лет. На следующий день подобное решение приняли и власти Азербайджана.