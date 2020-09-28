В Азовском море украинские пограничники спасли дельфина. Скриншот из видео

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда обнаружили запрещенные орудия для рыбной ловли в Азовском море. Во время осмотра сети они обнаружили в них живого дельфина. 

Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Твиттере. 

"Осматривая сети, пограничный наряд обнаружил в них живого дельфина. Пограничники освободили млекопитающее и вернули в воду", - сказано в сообщении.

Как видно на записи, для освобождения животного пограничники распутали сети, после чего отпустили дельфина обратно в воду. 

Напомним, на пляже возле затонувшегов в Одессе танкера Delfi нашли мертвого дельфиненка.

Также ученые выяснили, что дельфины и киты приспособились к жизни в воде независимо друг от друга.

Ранее мы писали, что в Одессе спасают дельфинов, которые застряли между волнорезами.

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