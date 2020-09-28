Военнослужащие Донецкого пограничного отряда обнаружили запрещенные орудия для рыбной ловли в Азовском море. Во время осмотра сети они обнаружили в них живого дельфина.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Твиттере.

"Осматривая сети, пограничный наряд обнаружил в них живого дельфина. Пограничники освободили млекопитающее и вернули в воду", - сказано в сообщении.

Как видно на записи, для освобождения животного пограничники распутали сети, после чего отпустили дельфина обратно в воду.

В акваторії Азовського моря військовослужбовці Донецького прикордонного загону, патрулюючи на катері, помітили заборонені знаряддя лову.



Оглядаючи тенета, прикордонний наряд виявив в них живого дельфіна. Прикордонники визволили ссавця та повернули у воду. pic.twitter.com/eGOj69hxNA — МВС України (@MVS_UA) September 28, 2020

Напомним, на пляже возле затонувшегов в Одессе танкера Delfi нашли мертвого дельфиненка.

Также ученые выяснили, что дельфины и киты приспособились к жизни в воде независимо друг от друга.

Ранее мы писали, что в Одессе спасают дельфинов, которые застряли между волнорезами.