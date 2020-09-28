Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет полагает, что Киеву нужно использовать опыт Уругвая, чтобы привлечь креативный класс Беларуси к переезду в Украину.

Об этом Дубилет написал в Facebook.

"Наше правительство периодически говорит, что пытается соблазнить белорусский креативный класс на переезд в Украину. Пока что получается плохо. В связи с этим может быть интересен опыт Уругвая. Уругвай похож на Украину тем, что там тоже есть проблема сокращающегося и стареющего населения. Недавно там пришел к власти новый президент, и уже через несколько месяцев он запустил ряд мер по стимулированию иностранцев на переезд к ним в страну", - сообщил Дубилет.

Так, по его словам, в Уругвае для получения вида на жительство достаточно купить недвижимость на сумму $380 000 либо инвестировать в бизнес $1,7 миллиона. При этом новый иностранный бизнес получает налоговые каникулы на 10 лет. Чтобы получить налоговое резидентство, достаточно провести в стране 60 дней в году (раньше было 180 дней).

"Пока что в качестве главного источника иммигрантов выступает Аргентина. Уругвайцы даже поставили себе конкретный план - добиться переезда 100 000 аргентинцев. Тем более, что в Аргентине к власти недавно пришли перонисты, которые пугают бизнесменов высокими налогами и популизмом", - написал экс-министр.

По мнению Дубилета, Украине до таких системных мер далеко. А при получении вида на жительство или гражданства в обмен на инвестиции иностранцы сталкиваются с коррупцией и бюрократией.

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