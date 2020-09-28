В Нагорном Карабахе, где вчера начались боевые действия между Арменией и Азербайджаном, уже участвуют в войне боевики, которых Турция перебросила из Сирии.

Об этом сообщил армянский посол в России Вардан Тоганян, как передает "РИА Новости".

"По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают", - заявил посол, отвечая на вопрос, участвуют ли боевики из Сирии в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

При этом он заявил, что национальный состав этих групп определить сложно.

Напомним, в Нагорном Карабахе вчера, 27 сентября, начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в применении огнеметной системы в Нагорном Карабахе.