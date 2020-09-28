Власти Армении обвинили Азербайджан в использовании огнеметной системы "ТОС" во время столкновений в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Армения обвинила Азербайджан в применении огнеметной системы "ТОС". Посол Армении в России также заявил, что Турция перебросила в Азербайджан около 4 000 боевиков с севера Сирии", - говорится в сообщении.

В то же время помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев утверждает, что военная операция его страны в Нагорном Карабахе направлена на "принуждение Армении к миру".

Напомним, в Нагорном Карабахе вчера, 27 сентября, начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Как сообщала "Страна", в результате обстрелов погибли ребенок и женщина.

Сам премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего обращения к народу заявил, что расценивает ситуацию в Нагорном Карабахе как объявление войны со стороны Азербайджана.

Позже стало известно, что Армения объявила о мобилизации военных в запасе до 55 лет. На следующий день подобное решение приняли и власти Азербайджана.