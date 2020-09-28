Бывшая заместительница главы Офиса президента Анна Коваленко, которая была уволена с должности в апреле, возглавит Черниговскую областную государственную администрацию.

Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде нардеп Василий Мокан.

Так, правительство на внеочередном заседании 28 сентября приняло ряд кадровых решений. Так, было согласовано назначение Анны Коваленко председателем Черниговской областной государственной администрации. Отметим, что после увольнения из Офиса Зеленского Коваленко была назначена советником министра развития громад и территорий.

Кроме того, Кабмин согласовал увольнение Валерия Жалдака с должности заместителя министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции (в связи с переходом на другую работу – на должность первого заместителя Кировоградской ОГА).

А также увольнение Владимира Куприя с должности первого заместителя главы Нацагентства по вопросам государственной службы (согласно ч. 1 ст. 87 закона "О государственной службе" – прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения).

Отметим, Анна Коваленко - активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики. Была избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30. Перед выборами в Верховную Раду стала широко известной благодаря фразе о "непреодолимом желании прострелить ногу" своим однопартийцам Максиму Бужанскому и Александру Дубинскому. С сентября 2019 по апрель 2020 работала в Офисе президента.

Напомним, губернатор Черниговской области Андрей Прокопенко подал в отставку еще две недели назад.