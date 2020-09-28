В понедельник, 28 сентября, власти Азербайджана объявили о частичной мобилизации населения из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Соответствующее распоряжение подписал азербайджанский лидер Ильхам Алиев, передает "РИА Новости".

Так, распоряжение властей вступило в силу с сегодняшнего дня.

До этого мы рассказывали о том, что аналогичное решение приняли власти Армении. Там решили призывать на службу военных в запасе возрастом до 55 лет.

Напомним, в Нагорном Карабахе вчера, 27 сентября, начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Как сообщала "Страна", в результате обстрелов погибли ребенок и женщина.

Сам премьер-министр Армении в ходе своего обращения к народу заявил, что расценивает ситуацию в Нагорном Карабахе как объявление войны со стороны Азербайджана.