В Баку отменили часть авиарейсов из-за Карабаха. Фото: Pixabay

Аэропорт Баку из-за введенного военного положения в Азербайджане после эскалации ситуации в Нагорном Карабахе переводится на ограниченный режим работы. 

Об этом сообщает "РИА Новости" в Телеграм-канале.

Так, была отменены рейсы в Лондон, Берлин, Дубай и Минск.

Кроме того, сообщается, что рейсы российского "Аэрофлота" между Москвой и Баку 1 и 4 октября также отменили.

Пост РИА Новости в Телеграме

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха произошло прямое столкновение вооруженных сил Армении и Азербайджана, после этого в регионе начались широкомасштабные военные действия. 

Ранее мы сообщали, что в Армении ввели военное положение, из-за которого больницы не будут принимать плановых пациентов.

Также мы подробно рассказывали, как 30 лет назад началась война в Карабахе, почему идет сейчас и чем это похоже на Донбасс.

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