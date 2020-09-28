Аэропорт Баку из-за введенного военного положения в Азербайджане после эскалации ситуации в Нагорном Карабахе переводится на ограниченный режим работы.

Об этом сообщает "РИА Новости" в Телеграм-канале.

Так, была отменены рейсы в Лондон, Берлин, Дубай и Минск.

Кроме того, сообщается, что рейсы российского "Аэрофлота" между Москвой и Баку 1 и 4 октября также отменили.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха произошло прямое столкновение вооруженных сил Армении и Азербайджана, после этого в регионе начались широкомасштабные военные действия.

Ранее мы сообщали, что в Армении ввели военное положение, из-за которого больницы не будут принимать плановых пациентов.

Также мы подробно рассказывали, как 30 лет назад началась война в Карабахе, почему идет сейчас и чем это похоже на Донбасс.