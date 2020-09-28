Печерский суд Киева признал недостоверным заявление экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева о том, что экс-президент Украины Виктор Янукович получил от России кредит на $3 млрд в рамках коррупционной схемы, в которой был замешан его сын Александр.

Об этом говорится в решении суда за 20 августа 2020 года.

Суд постановил признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию распространенную информацию в прямом эфире телевизионного канала "112 Украина", касающуюся того, что Александр Янукович был бенефициаром сделки.

Обязать Илью Пономарева опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в прямом эфире телевизионного канала "112 Украина".

Взыскать с Пономарева в пользу Януковича-младшего 2 114 рублей. 40 коп в возмещение судебных расходов.

Скриншот решения суда

Два года назад Александр Януковича подал в суд на экс-депутата Госдумы Илью Пономарева. Он был свидетелем в деле о госизмене Виктора Януковича. Пономарев заявил, что российский кредит на $3 млрд, который Украина получила в 2013 году, это была коррупционная схема.

"К сентябрю 2013 года была выработана "нестандартная" схема оказания Украине финансовой помощи, связанная с государственными облигациями Украины. Россия обязалась купить определенное количество государственных облигаций Украины, первый транш был запланирован на $3 млрд, а в общей сложности объем финансирования должен был составить $15 млрд", - сказал он.

Пономарев утверждал, что представителям украинской элиты предложили на вторичном рынке скупить эти облигации, чтобы после объявления покупки Россией они выросли в цене, и у скупившие их получили прибыль.

Напомним, что мы писали, что судьи написали в приговоре Януковичу.

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