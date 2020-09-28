Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил, что когда он после отравления лечился в берлинской клинике "Шарите", к нему действительно приходила канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом Навальный сообщил в Twitter.

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", - написал Алексей Навальный.

Напомним, Алексей Навальный лечился в немецкой клинике "Шарите" после отравления. На прошлой неделе его выписали из стационара, однако он решил остаться в Германии еще на несколько недель.

Также мы писали о том, что, по данным правительства Германии, три независимые европейские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком".