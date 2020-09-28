В Украине, где количество зараженных коронавирусом за сутки выросло на 2 671 человека, общее число случаев Covid-19 увеличилось до 201 305. Вчера больше всего новых пациентов зафиксировали в Харьковской области и Киеве.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, из 201 305 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 3 996 оказались летальными (+37 за сутки). Выздоровели уже 88 453 пациентов с Covid-19 (+571).

Статистика распространения коронавируса по областям Украины на 28 сентября:

Винницкая область - 5974 (+74),

Волынская область - 7775 (+143),

Днепропетровская область - 5351 (+66),

Донецкая область - 3046 (+30),

Житомирская область - 5779 (+123),

Закарпатская область - 9654 (+22),

Запорожская область - 3773 (+110),

Ивано-Франковская область - 13445 (+110),

Кировоградская область - 1077 (+3),

Киев - 22143 (+328),

Киевская область - 8854 (+140),

Львовская область - 19916 (+132),

Луганская область - 979 (+5),

Николаевская область - 3011 (+31),

Одесская область - 13079 (+203),

Полтавская область - 1972 (+62),

Ровенская область - 12145 (+113),

Сумская область - 3813 (+141),

Тернопольская область - 13139 (+153),

Харьковская область - 17703 (+339),

Херсонская область - 1062 (+13),

Хмельницкая область - 5747 (+125),

Черновицкая область - 14113 (+104),

Черкасская область - 3759 (+65),

Черниговская область - 3996 (+36).

Напомним, 28 сентября число летальных случаев коронавируса в мире достигло миллиона человек.

Также мы писали о том, что в конце прошлой недели Украину поделили на новые карантинные зоны: Киев стал "желтым", Тернополь опять "покраснел".