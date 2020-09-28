Погибший в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом штурман Алексей Остапенко за несколько минут до падения переписывался со своей семилетней дочерью.

Об этом сообщила его жена Елена, говорится в сюжете "ТСН".

Так, жена штурмана рассказывает, что после полета ее 28-летний муж должен был получить квалификацию первого класса. А за несколько минут перед катастрофой он переписывался со своей 7-летней дочерью.

"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, возможно, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, что тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в тот момент", - сказала Елена.

В переписке с папой девочка написала, что волнуется за него. Однако тот ее успокоил: "Не переживай, все хорошо". Однако на последнее сообщение ребенка "Папа, ты жив? Здесь самолет упал" Алексей Остапенко уже не ответил.

Жена штурмана рассказывает, что ее муж "жил своей работой и знал, как ее делать".

"Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прям чего-то другого, как летать, он не умел. Действительно, вот даже элементарное. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", - рассказала она.

Напомним, жители Харькова начали массово возлагать цветы у входа в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба, курсанты которого разбились вчера вечером во время учебного вылета.

Как сообщала "Страна", на месте крушения военного самолета Ан-26 развернули пункт оказания психологической помощи. Как известно, большинство жертв были курсантами.