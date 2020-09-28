В Украине огромный резонанс приобрела фраза еврочиновника Жозеппа Борреля "Европа - не банкомат". Эти слова были адресованы президенту Владимиру Зеленскому, который, по словам Борреля, просил у ЕС денег.

За этой фразой - целая трагедия Украины, которая выполняет самые скандальные целеуказания Европы (например, принятие закона о продаже земли), но по итогу об страну просто вытирают ноги.

Правда, иногда эта логика работает и в обратную сторону.

На прошлой неделе стало известно, что из набсовета "Укрзализныци" уволился иностранец Андерс Аслунд. Причина - невыплата зарплаты, которая раньше составляла шестизначные цифры, но позже на фоне коронакризиса была резко снижена.

После чего Аслунд обиженно хлопнул дверью, но в догонку ему бросили фразу Борреля, что "Украина - не банкомат".

Аслунд стал "первой ласточкой" среди иностранцев, которые при Порошенко и Зеленском вошли в наблюдательные советы госкомпаний. Персонаж это знаковый - его история наглядно характеризует уровень "смотрящих" от Запада, которых Украина под давлением извне берет на работу, да еще и неплохо содержит.

Разбирались в этом эксперте, который долгие годы "кормится" на украинской тематике.

Сколько получал Аслунд в "Укрзализныце"?

Еще летом стало известно, что до коронавирусных ограничений зарплат железнодорожный монополист платил своим "наблюдателям" просто огромные деньги.

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк публиковала таблицу, по которой Андерс Аслунд, к примеру, заработал почти 12 миллионов гривен с осени 2018-го и по весну 2020 года. В среднем за месяц получилось примерно 590 тысяч гривен.

Это более 20 тысяч долларов в месяц. Просто гигантское вознаграждение для компании, которая возит людей на изрядно "уставших" еще советских поездах и находится в хронических убытках. И которая своих обычных работников переводила на четырехдневную рабочую неделю.

Если же посмотреть шире, то 12 миллионов гривен, потраченных на зарплату Аслунда, явно было куда применить в нищей Украине.

Для сравнения - на косметический ремонт девяти устаревших самолетов "Ан" государство этим летом смогло найти всего лишь два с половиной миллиона гривен. То есть в пять раз меньше, чем на зарплату Андерса Аслунда.

Как мы знаем, один из отремонтированных таким образом самолетов на прошлой неделе разбился под Харьковом и унес жизни 26 человек. То есть на "варягов" уходят деньги, которыми можно было бы закрыть критические вопросы, связанные с жизнью и безопасностью людей.

Какая польза была от столь дорогостоящей работы шведского эксперта - таких данных правительство, назначившее иностранца в "Укрзализныцю", не приводит. Сам же Андерс после своего увольнения никакого публичного отчета о проделанной работе не предоставил.

Еще весной зарплаты "набсоветчиков" ограничили максимальной суммой в 43 тысячи гривен. А последнее время, по словам, Андерса, вообще перестали выплачивать.

"После пяти месяцев невыплаты зарплаты я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет платить какое-либо вознаграждение членам Наблюдательного совета", - рассказал он в одном из интервью.

В ответ на это член совета Нацбанка Виталий Шапран заявил бывшему коллеге из "Укрзализныце", что Украина не банкомат.

"Что именно делал господин Аслунд в "Укразализныци" без опыта в аудите, без опыта работы на железной дороге и вообще в любой транспортной компании, мне неизвестно, как и то, что происходило в головах тех, кто его туда назначил. Мода просто назначать иностранцев в Набсоветы, которая захлестнула Украину лет 3-5 назад - честно говоря удивляет своей дикостью", - сказал он.

Также Шапран заявил Аслунду, что "Украина это не банкомат, а если Вам не безразлична судьба страны, и Вы пришли помогать проводить реформы в духе международного партнерства, то, возможно, и не нужно было бы поднимать вопрос об оплате".

Вопрос, который поднял Шапран закономерный - за какие заслуги Аслунда поставили наблюдать за крупнейшим перевозчиком страны?

Кто такой Андерс Аслунд

Аслунд - шведско-американский экономический эксперт, профессор ряда вузов. Он работал в бывшем Советском Союзе еще на заре рыночных реформ. Как раз в тот период, когда резко упал уровень жизни населения.

С 1991 по 1994 год Аслунд входил в команду американских советников при правительстве российского премьера Егора Гайдара. Следующие три года трудился советником украинского президента Леонида Кучмы.

После этого еще шесть лет был консультантом президента Киргизии Аскара Акаева, которого потом свергла "Революция тюльпанов". То есть специализацией Аслунда было пост-советское пространство.

Где бы он ни работал, везде выступал лоббистом ультрарыночных реформ: сокращение бюджетных расходов, рост тарифов и так далее. Не изменял он себе и на посту члена набсовета железной дороги. После увольнения эксперт огорченно заявил, что к его советам уволить "лишних" сотрудников и поднять цены на перевозки Кабмин не прислушался.

"Правительство не обеспечивает компании ("Укрзализныце" - Ред.) приемлемые регуляторные или финансовые условия для модернизации и повышения эффективности (необоснованный земельный налог; тарифы, которые значительно ниже уровня затрат; настойчивость в вопросе того, чтобы количество сотрудников оставалось очень раздутым; и так далее)", - заявил Аслунд "Новому времени".

Но вернемся к его карьере. Базовой локацией для Андерса осталась Украина. Здесь он стал рупором грантовой тусовки - общественных органзаций, получающих финансирование из США и Евросоюза. При этом известна его близость к еще одному спонсору прозападных активистов - миллиардеру Виктору Пинчуку, который сделал Аслунда членом набсовета своего банка "Кредит Днепр".

При этом шведский эксперт тесно связан со США - в этой стране он живет. А также входит в ряд американских неправительственных организаций - например, в один из крупнейших американских аналитических центров "Атлантический совет" (Atlantic Counsil), который достаточно плотно занимается Восточной Европой и украино-российской проблематикой.

Эта организация также является базовой для грантового сообщества в Украине. В нее недавно трудоустроили бывшего премьера Алексея Гончарука. Но Аслунд в ней занимает куда более высокопоставленное положение. Что, правда, не помешало ему два года назад попасть в серьезный скандал.

"Джинса" для российских олигархов

Американское издание BuzzFeed в 2018 году обвинило профессора в том, что украинцы знают под словом "джинса" - заказной журналистике. Аслунд от имени Atlantic Counsil написал статью, где похвалил банки Латвии за эффективную борьбу с отмыванием денег.

Однако издание обратило внимание на то, что указанные в статье Андерса банки как раз-то напрямую замешаны в сомнительных финансовых операциях - главным образом, с клиентами из России.

Ларчик открывался просто.

"Аслунд признал в переписке с BuzzFeed News, что консорциум латвийских банков заплатил ему за написание статьи. В число этих банков входила "дочка" ABLV Bank, который в то время пытался добиться разрешения на открытие филиала в США. Но эта попытка провалилась", - пишет издание.

Провалилась она потому, что финансовая разведка при Минфине США признала латвийский банк причастным к отмыванию денег. То есть понятно, зачем латвийским банкам нужна была рекламная статья Аслунда - для того, чтобы изменить решение американских властей по открытию филиала.

BuzzFeed цитирует отчет американской финансовой службы FinCen, в котором есть и другой компромат на латвийский банк. Незаконная финансовая деятельность "включала операции для сторон, причастных к закупке или экспорту Северной Кореей баллистических ракет". В итоге после этих скандалов ABLV Bank вообще был закрыт.

Сам Аслунд признавался, что написать этот материал его попросила Салли Пеинтер - член правления "Атлантического совета". То есть вся эта организация по сути сработала как платная лоббистская структура.

При этом защищала она по большому счету интересы тех, кого на Западе критикуют - КНДР, а также российских олигархов, которые отмывают деньги через прибалтийские банки. Хотя на словах члены Atlantic Counsil выступают весьма яростными критиками Москвы.

Особенно на этой ниве преуспел Андерс Аслунд.

"Дни Путина сочтены". Пророчества Аслунда

Но ошибочно будет представлять Андерса Аслунда сугубо высоколобым экономистом. В прессе он главным образом известен по комментариям политического толка. Главным образом - на тему Путина и России.

Причем высказывается он по этой теме очень давно - что дает возможность удостовериться в адекватности его прогнозов.

Так, в 2004 году Аслунд говорил, что "Дни Путина сочтены", а он теряет контроль над Россией. А "смерть путинской модели" экономист предсказывал ровно десять лет назад.

Столь же апокалиптические прогнозы он давал и по Беларуси. В 2011 году он заявил, что дефолт в этой республике "неизбежен". Впрочем, время для исполнения пророчества еще есть: оно было сделано только девять лет тому назад.

Особый интерес Андерса вызывала газовая тема. По ней он сделал еще несколько несбывшихся предсказаний.

В 2009 году Аслунд в интервью "Украинской правде" предрекал достройку газопровода "Набукко" из Средней Азии в Европу. Эта труба лоббировалась американцами, как инструмент снижения влияния России в Азербайджане и Туркмении.

Однако в итоге проект похоронили после решения о постройке "Южного", а затем и "Турецкого потока" - оба проекта инициировала Россия.

Также Андерс предрекал, что "Северный поток-1" не будет построен, поскольку "у Газпрома нет денег". Однако в 2012 году это газопровод заработал, и "Газпром" не обанкротился (именно такую перспективу рисовал Аслунд).

Украинская политика тоже наложила свой отпечаток на высказываниях профессора.

Еще в 2005 году он критиковал премьера Юлию Тимошенко за "социалистический популизм". Но уже в 2009 году Аслунд стал ее советником и начал активно "топить" за ЮВТ. И даже говорил, что у нее больше шансов победить на президентских выборах.

Правда, и этот прогноз не сбылся: победил Виктор Янукович.

В форменный скандал Андерс Ослунд попал с генпрокурором Юрием Луценко. Весной 2019 года эксперт раскритиковал заявление Луценко о том, что посол США Мари Йованович передавала ему списки неприкасаемых активистов.

"Когда Юрий Луценко открывает рот, он обычно врет", - отреагировал Андерс на эти обвинения. Правда почти сразу от своих слов Аслунд отказался. "Я снимаю свое заявление по Луценко", - заявил он.

Что касается президента Владимира Зеленского, то его Аслунд после своего увольнения раскритиковал персонально.

"От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался) мы получаем только оскорбления и препятствия", - обиженно заявил эксперт от имени иностранцев, заседающих в украинских набсоветах.