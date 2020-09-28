Управление молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Харьковской области без проведения тендера заключило соглашение с частным бизнесменом Владимиром Александровичем Зеленским. Его суть заключается в том, что предприниматель получит 7 650 грн за изготовление наклеек "Большая стройка".

Об этом сообщают "Наші гроші".

Так, соглашение было заключено еще шестого июля. Бизнесмен изготовил пятьсот наклеек формата А5 за 5 000 гривен. Также была сделана одна наклейка формата 2000мм х 3000мм, которая обошлась в 2 650 грн.

Уточняется, что ЧП Владимир Александрович Зеленский в Харьковской области является полным однофамильцем президента Украины. Бизнесмен регулярно получает незначительные подряды на поставки канцтоваров.

Напомним, что "Большая стройка" – это совместный проект главы государства и правительства Украины. В его рамках предусмотрено сооружение дорог и инфраструктурных объектов по всей Украине.

Также "Страна" рассказывала, что Зеленский в конце августа отправился в мэр-тур по регионам Украины.