Американская социальная сеть Twitter ввела санкции против одного из крупнейших государственных информационных агентств России "РИА Новости".

Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

Уточняется, что аккаунт агентства был удален из поисковой выдачи. Пользователи, которые не были подписаны на страницу "РИА Новости", теперь не смогут ее найти ни в России, ни в других странах.

Отметим, что "РИА Новости" является вторым по величине государственным информагентством России после ТАСС.

Напомним, Twitter в августе объявил о намерении маркировать страницы государственных изданий и их работников из пяти стран. Речь о России, КНР, Франции, США, Великобритании.

Также мы писали о том, что Twitter заблокировал аккаунт младшего Дональда Трампа из-за видео о коронавирусе.