Twitter ввел санкции против российского государственного информагентства "РИА Новости"
Американская социальная сеть Twitter ввела санкции против одного из крупнейших государственных информационных агентств России "РИА Новости".
Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.
Уточняется, что аккаунт агентства был удален из поисковой выдачи. Пользователи, которые не были подписаны на страницу "РИА Новости", теперь не смогут ее найти ни в России, ни в других странах.
Отметим, что "РИА Новости" является вторым по величине государственным информагентством России после ТАСС.
Напомним, Twitter в августе объявил о намерении маркировать страницы государственных изданий и их работников из пяти стран. Речь о России, КНР, Франции, США, Великобритании.
Также мы писали о том, что Twitter заблокировал аккаунт младшего Дональда Трампа из-за видео о коронавирусе.