В воскресенье вечером, 27 сентября, в Мариуполе батальон "Азов" провел шестую церемонию памяти погибших на Донбассе бойцов.

Соответствующие кадры опубликованы на странице батальона на YouTube.

Так, на церемонии присутствовали командиры "Азова", ветераны и родственники погибших. В руках 38 бойцов держали щиты, на каждом из которых был написан позывной погибшего члена батальона.

Само мероприятие началось с молитвы "Украинского националиста". Позже выступил и первый лидер батальона Андрей Билецкий, заявив, что "наши мертвые - это и есть Украина".

Азов провел памятную церемонию в честь погибших бойцов. Видео: YouTube/AZOV

Напомним, в понедельник утром, 27 июля, в Запорожье умер солдат полка "Азов" Олег Черевко, которого избили у магазина несколькими днями ранее.

Также "Страна" рассказывала, что народные депутаты Верховной Рады направили письмо членам комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике, выразив поддержку спецподразделению Нацгвардии "Азов".