В ночь 28 сентября, в Нагорном Карабахе продолжались военные действия, которые начались в воскресенье. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга.
В Нагорном Карабахе сообщили об обстреле Азербайджаном из систем залпового огня "Град" города Степанакерт и других населенных пунктов.
Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении населенных пунктов вдоль границы: села Гапанлы, Чыраглы, Орта, Алханлы, Шукюрбейли, Джоджуг Марджанлы.
Собрали основные факты о войне в Карабахе на это утро.
Потери
В Азербайджане заявили, что во время боев в Карабахе были убиты более 550 военных Армении. Также, по данным Баку, Армения потеряла 22 единицы бронетехники, 15 зенитных ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, три склада с боеприпасами.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрела армянской стороны ранены 14 гражданских лиц.
По данным Минобороны Армении заявило, Азербайджан потерял около 200 военнослужащих, уничтожено 30 единиц бронетехники, 20 беспилотников, два вертолета. Также в Минобороны Армении сообщили, что армия обороны Нагорного Карабаха потеряла 16 военнослужащих, более ста ранены.
Военные действия
В понедельник, 28 сентября, Азербайджан заявил, что занял ряд стратегически важных высот вокруг села Талыш в Нагорном Карабахе. Также в Баку сообщили об обстреле со стороны Армении города Тертер.
В Минобороны Армении заявили о восстановлении контроля над несколькими позициями в Нагорном Карабахе, а также, что Баку продолжило наступление с применением артиллерии и бронетехники.
Карта конфликта в Нагорном Карабахе. Инфографика: kommersant.ru
Что происходит в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах ввел военное положение. Там объявили всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что в ходе боев республика потеряла позиции на юге страны, пострадали десятки человек.
Противостояние из-за Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном длится почти 30 лет. В 1991 году Карабах, где живут преимущественно армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. С 1992 по 1994 год в Карабахе разгорелась война - Азербайджан пытался вернуть контроль над территорией, но в итоге страны договорились прекратить огонь.
Баку не признает Нагорно-Карабахскую Республику, на границе происходят конфликты. Эскалация 2020 года самая серьезная с 1992–1994 годов.
Что происходит в Армении
В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию мужчин до 55 лет. Всех, кто имеет отношение к войскам страны, призвали явиться в территориальные военные комиссии.
Больницы прекратили плановый прием пациентов. Пока они будут оказывать только экстренную медицинскую помощь и проводить реанимационные мероприятия.
"Широкомасштабная война на Южном Кавказе, на пороге которой мы стоим, может иметь самые непредсказуемые последствия и выйти за пределы региона, приобрести масштабы, угрожая международной безопасности и стабильности. Мы готовы к этой войне" - заявил президент Армении Никол Пашинян.
Что происходит в Азербайджане
В Азербайджане также объявили военное положение. В ряде городов, включая Баку, был введен комендантский час. Он будет действовать с 21:00 до 06:00.
"Мы сражаемся на своей земле, сегодня азербайджанская армия на азербайджанских землях наносит сокрушительные удары по неприятелю. Что делает армянский солдат на азербайджанских землях? Наше дело правое, и мы победим" - заявил в обращении президент Ильхам Алиев.
Международная реакция
В России призвали стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.
В США также призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.
Турция в конфликте поддержала Азербайджан. Греция - Армению.