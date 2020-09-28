В ночь 28 сентября, в Нагорном Карабахе продолжались военные действия, которые начались в воскресенье. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга.

В Нагорном Карабахе сообщили об обстреле Азербайджаном из систем залпового огня "Град" города Степанакерт и других населенных пунктов.

Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении населенных пунктов вдоль границы: села Гапанлы, Чыраглы, Орта, Алханлы, Шукюрбейли, Джоджуг Марджанлы.

Собрали основные факты о войне в Карабахе на это утро.

Потери

В Азербайджане заявили, что во время боев в Карабахе были убиты более 550 военных Армении. Также, по данным Баку, Армения потеряла 22 единицы бронетехники, 15 зенитных ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, три склада с боеприпасами.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрела армянской стороны ранены 14 гражданских лиц.

По данным Минобороны Армении заявило, Азербайджан потерял около 200 военнослужащих, уничтожено 30 единиц бронетехники, 20 беспилотников, два вертолета. Также в Минобороны Армении сообщили, что армия обороны Нагорного Карабаха потеряла 16 военнослужащих, более ста ранены.

Военные действия

В понедельник, 28 сентября, Азербайджан заявил, что занял ряд стратегически важных высот вокруг села Талыш в Нагорном Карабахе. Также в Баку сообщили об обстреле со стороны Армении города Тертер.

В Минобороны Армении заявили о восстановлении контроля над несколькими позициями в Нагорном Карабахе, а также, что Баку продолжило наступление с применением артиллерии и бронетехники.

Карта конфликта в Нагорном Карабахе. Инфографика: kommersant.ru

Что происходит в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах ввел военное положение. Там объявили всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что в ходе боев республика потеряла позиции на юге страны, пострадали десятки человек.

Противостояние из-за Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном длится почти 30 лет. В 1991 году Карабах, где живут преимущественно армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. С 1992 по 1994 год в Карабахе разгорелась война - Азербайджан пытался вернуть контроль над территорией, но в итоге страны договорились прекратить огонь.

Баку не признает Нагорно-Карабахскую Республику, на границе происходят конфликты. Эскалация 2020 года самая серьезная с 1992–1994 годов.

Что происходит в Армении

В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию мужчин до 55 лет. Всех, кто имеет отношение к войскам страны, призвали явиться в территориальные военные комиссии.

Больницы прекратили плановый прием пациентов. Пока они будут оказывать только экстренную медицинскую помощь и проводить реанимационные мероприятия.

"Широкомасштабная война на Южном Кавказе, на пороге которой мы стоим, может иметь самые непредсказуемые последствия и выйти за пределы региона, приобрести масштабы, угрожая международной безопасности и стабильности. Мы готовы к этой войне" - заявил президент Армении Никол Пашинян.

Что происходит в Азербайджане

В Азербайджане также объявили военное положение. В ряде городов, включая Баку, был введен комендантский час. Он будет действовать с 21:00 до 06:00.

"Мы сражаемся на своей земле, сегодня азербайджанская армия на азербайджанских землях наносит сокрушительные удары по неприятелю. Что делает армянский солдат на азербайджанских землях? Наше дело правое, и мы победим" - заявил в обращении президент Ильхам Алиев.

Международная реакция

В России призвали стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.

В США также призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Турция в конфликте поддержала Азербайджан. Греция - Армению.