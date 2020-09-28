Украинский режиссер Олег Сенцов обвинил Россию в конфликте Армении и Азербайджана.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"В конфликте Армении и Азербайджана сложно обвинять любую сторону, потому что главный враг тут - Россия", - написал Сенцов.

Отметим, конфликт в регионе начался еще в 1988 году. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженное противостояние продолжалось в 1992-1994 годах. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Напомним, что в воскресенье, 27 сентября, в Нагорном Карабахе произошло прямое столкновение ВС Армении и Азербайджана, после этого в регионе начались широкомасштабные военные действия. В обоих странах объявили военное положение.

Также мы писали о том, что Армения и Азербайджан заявляют об огромных потерях друг у друга.