Олег Сенцов прокомментировал обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Фото: Facebook/ Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов обвинил Россию в конфликте Армении и Азербайджана. 

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"В конфликте Армении и Азербайджана сложно обвинять любую сторону, потому что главный враг тут - Россия", - написал Сенцов. 

Сенцов - о конфликте Армении и Азербайджана. Скриншот фейсбука

Отметим, конфликт в регионе начался еще в 1988 году. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженное противостояние продолжалось в 1992-1994 годах. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. 

Напомним, что в воскресенье, 27 сентября, в Нагорном Карабахе произошло прямое столкновение ВС Армении и Азербайджана, после этого в регионе начались широкомасштабные военные действия. В обоих странах объявили военное положение. 

Также мы писали о том, что Армения и Азербайджан заявляют об огромных потерях друг у друга.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.