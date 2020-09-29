Каким будет день сегодня. Гороскоп на 29.09.2020
Каким будет день сегодня. Гороскоп на 29.09.2020

Во вторник, 29 сентября, сложатся благоприятные условия для занятий творчеством, благотворительностью. При этом есть риск самообмана, так что трижды подумайте, прежде чем ввязываться в сомнительную ситуацию.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны могут столкнуться с непредвиденными трудностями, которые нарушат их планы. Не переживайте, вряд ли это будет что-то действительно серьезное. День подходит для процедур и приобретений в сфере красоты. Порадуйте себя чем-то приятным.

Телец (21.04 - 20.05) 

Тельцы сегодня могут оказаться втянуты в конфликт не по своей воле. Будьте благоразумны и не идите на поводу у других. Поймите, чего хотите вы и мягко отстаивайте свои цели.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам предстоит решать множество мелких задач, которые и не думают заканчиваться. Не стремитесь переделать все за один день. Выдохните, возьмите паузу и расслабьтесь. Возможно, тогда вы увидите, что водоворот дел отступает.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам сегодня придется столкнуться с какой-то неприятной правдой о себе. Это либо заставит вас посмотреть на проблему и изменит вас, либо же спровоцирует желание "спрятать голову в песок".

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня день, который может принести тревожные известия Львам. Но хорошая новость в том, что поразмыслив, вы поймете, что вполне справитесь с неприятностями, особенно, если у вас есть поддержка.

Дева (24.08 - 23.09)  

Сегодняшний день принесет какое-то радостное открытие Девам. Вам может открыться что-то удивительное, что долгое время было "под носом", но вы этого не замечали.

Весы (24.09 - 23.10)  

У Весов вторник будет пропитан романтическим настроением. Легкость и беззаботность - вот настроение сегодняшнего дня для вас.

Скорпион (24.10 - 22.11)  

Скорпионы сегодня поймут, что многие проблемы - вовсе не проблемы, а то что они сами себе надумали. Действительно, если обратить внимание на то положительное, что есть, окажется, что этого не так уж и мало в вашей жизни.

Стрелец (23.11 - 21.12) 

Стрельцы сегодня заслужат похвалу от самих себя. День подарит возможность действовать так, как вы обычно не делали, но результата вам понравится.

Козерог (22.12 - 20.01) 

На Козерогов может напасть хандра и уныние, но это временное явление. Скоро вас отвлекут какие-то хорошие новости или захватывающие ваше внимание события.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи сегодня могут получить надежду на помощь, которая им так нужна. Совсем скоро это может облегчить и изменить вашу жизнь. Главное, не бойтесь говорить о ваших потребностях. 

Рыбы (21.02 - 20.03) 

Рыбам нужно быть внимательнее к своему здоровью. Будьте начеку, не перегружайте себя, вовремя начинайте лечение при ухудшении самочувствия. 

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