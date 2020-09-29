Во вторник, 29 сентября, сложатся благоприятные условия для занятий творчеством, благотворительностью. При этом есть риск самообмана, так что трижды подумайте, прежде чем ввязываться в сомнительную ситуацию.
Овен (21.03 - 20.04)
Сегодня Овны могут столкнуться с непредвиденными трудностями, которые нарушат их планы. Не переживайте, вряд ли это будет что-то действительно серьезное. День подходит для процедур и приобретений в сфере красоты. Порадуйте себя чем-то приятным.
Телец (21.04 - 20.05)
Тельцы сегодня могут оказаться втянуты в конфликт не по своей воле. Будьте благоразумны и не идите на поводу у других. Поймите, чего хотите вы и мягко отстаивайте свои цели.
Близнецы (21.05 - 21.06)
Близнецам предстоит решать множество мелких задач, которые и не думают заканчиваться. Не стремитесь переделать все за один день. Выдохните, возьмите паузу и расслабьтесь. Возможно, тогда вы увидите, что водоворот дел отступает.
Рак (22.06 - 22.07)
Ракам сегодня придется столкнуться с какой-то неприятной правдой о себе. Это либо заставит вас посмотреть на проблему и изменит вас, либо же спровоцирует желание "спрятать голову в песок".
Лев (23.07 - 23.08)
Сегодня день, который может принести тревожные известия Львам. Но хорошая новость в том, что поразмыслив, вы поймете, что вполне справитесь с неприятностями, особенно, если у вас есть поддержка.
Дева (24.08 - 23.09)
Сегодняшний день принесет какое-то радостное открытие Девам. Вам может открыться что-то удивительное, что долгое время было "под носом", но вы этого не замечали.
Весы (24.09 - 23.10)
У Весов вторник будет пропитан романтическим настроением. Легкость и беззаботность - вот настроение сегодняшнего дня для вас.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы сегодня поймут, что многие проблемы - вовсе не проблемы, а то что они сами себе надумали. Действительно, если обратить внимание на то положительное, что есть, окажется, что этого не так уж и мало в вашей жизни.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы сегодня заслужат похвалу от самих себя. День подарит возможность действовать так, как вы обычно не делали, но результата вам понравится.
Козерог (22.12 - 20.01)
На Козерогов может напасть хандра и уныние, но это временное явление. Скоро вас отвлекут какие-то хорошие новости или захватывающие ваше внимание события.
Водолей (21.01 - 20.02)
Водолеи сегодня могут получить надежду на помощь, которая им так нужна. Совсем скоро это может облегчить и изменить вашу жизнь. Главное, не бойтесь говорить о ваших потребностях.
Рыбы (21.02 - 20.03)
Рыбам нужно быть внимательнее к своему здоровью. Будьте начеку, не перегружайте себя, вовремя начинайте лечение при ухудшении самочувствия.