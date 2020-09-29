Во вторник, 29 сентября, сложатся благоприятные условия для занятий творчеством, благотворительностью. При этом есть риск самообмана, так что трижды подумайте, прежде чем ввязываться в сомнительную ситуацию.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны могут столкнуться с непредвиденными трудностями, которые нарушат их планы. Не переживайте, вряд ли это будет что-то действительно серьезное. День подходит для процедур и приобретений в сфере красоты. Порадуйте себя чем-то приятным.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы сегодня могут оказаться втянуты в конфликт не по своей воле. Будьте благоразумны и не идите на поводу у других. Поймите, чего хотите вы и мягко отстаивайте свои цели.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам предстоит решать множество мелких задач, которые и не думают заканчиваться. Не стремитесь переделать все за один день. Выдохните, возьмите паузу и расслабьтесь. Возможно, тогда вы увидите, что водоворот дел отступает.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам сегодня придется столкнуться с какой-то неприятной правдой о себе. Это либо заставит вас посмотреть на проблему и изменит вас, либо же спровоцирует желание "спрятать голову в песок".

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня день, который может принести тревожные известия Львам. Но хорошая новость в том, что поразмыслив, вы поймете, что вполне справитесь с неприятностями, особенно, если у вас есть поддержка.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодняшний день принесет какое-то радостное открытие Девам. Вам может открыться что-то удивительное, что долгое время было "под носом", но вы этого не замечали.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов вторник будет пропитан романтическим настроением. Легкость и беззаботность - вот настроение сегодняшнего дня для вас.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы сегодня поймут, что многие проблемы - вовсе не проблемы, а то что они сами себе надумали. Действительно, если обратить внимание на то положительное, что есть, окажется, что этого не так уж и мало в вашей жизни.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы сегодня заслужат похвалу от самих себя. День подарит возможность действовать так, как вы обычно не делали, но результата вам понравится.

Козерог (22.12 - 20.01)

На Козерогов может напасть хандра и уныние, но это временное явление. Скоро вас отвлекут какие-то хорошие новости или захватывающие ваше внимание события.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи сегодня могут получить надежду на помощь, которая им так нужна. Совсем скоро это может облегчить и изменить вашу жизнь. Главное, не бойтесь говорить о ваших потребностях.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам нужно быть внимательнее к своему здоровью. Будьте начеку, не перегружайте себя, вовремя начинайте лечение при ухудшении самочувствия.