Армения обвинила азербайджанских хакеров в атаке на ведущие СМИ
После обострения ситуации в Нагорном Карабахе Служба национальной безопасности Армении заявила о масштабной кибератаке, которую азербайджанские хакеры совершили на ведущие СМИ.
Об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.
Так, атаке подверглись ресурсы 1in.am, armenpress.am, news.am, mamul.am и ряд других новостных сайтов, которые находятся в домене сервера компании "Cloudflare" на договорной основе.
"Азербайджанские хакеры изменили настройки этих сайтов, но они были исправлены за короткое время", - сказано в сообщении.
По информации Службы нацбезопасности Армении, профессиональный персонал, который поддерживает сайты новостей, "постоянно получает соответствующую поддержку из соображений безопасности".
Напомним, в воскресенье, 27 сентября, в Нагорном Карабахе произошло прямое столкновение ВС Армении и Азербайджана, после этого в регионе начались широкомасштабные военные действия.
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