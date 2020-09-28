После обострения ситуации в Нагорном Карабахе Служба национальной безопасности Армении заявила о масштабной кибератаке, которую азербайджанские хакеры совершили на ведущие СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

Так, атаке подверглись ресурсы 1in.am, armenpress.am, news.am, mamul.am и ряд других новостных сайтов, которые находятся в домене сервера компании "Cloudflare" на договорной основе.

"Азербайджанские хакеры изменили настройки этих сайтов, но они были исправлены за короткое время", - сказано в сообщении.

По информации Службы нацбезопасности Армении, профессиональный персонал, который поддерживает сайты новостей, "постоянно получает соответствующую поддержку из соображений безопасности".

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, в Нагорном Карабахе произошло прямое столкновение ВС Армении и Азербайджана, после этого в регионе начались широкомасштабные военные действия.

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