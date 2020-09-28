В Нидерландах сегодня 28 сентября возобновится процесс по делу о сбитом на Донбассе пассажирском Boeing рейса МН17. Будет заслушана защита одного из обвиняемых Олега Пулатова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, в ходе предыдущего заседания, которое состоялось 31 августа, защита Пулатова проинформировала, что возможности встречи с ним на территории России не было из-за ситуации с коронавирусом.

Однако, билеты на самолет уже забронированы, и в ближайшее время адвокаты отправятся в Россию на встречу с клиентом.

Несмотря на длительность предыдущего блока заседаний, который был заявлен в период с 31 августа по 4 сентября, суд заседал лишь один день, после чего объявил перерыв.

Сам процесс слушаний проходит в отсутствии всех обвиняемых. Трех россиян - Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова, и украинца Леонида Харченко.

Ранее "Страна" писала, что стало известно о попытке похищения из России украинскими спецслужбами фигуранта дела о сбитом Boeing рейса МН17.

Однако в СБУ эту информацию назвали фейком.