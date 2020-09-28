Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен настойчиво требовать, чтобы его конкурент на предстоящих выборах Джо Байден в день дебатов, 29 сентября, сдал тест на наркотики.

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"Я буду настойчиво требовать теста на наркотики сонного Джо Байдена до или после дебатов во вторник вечером. Конечно, я также соглашусь сдать его. Его дискуссионные выступления, мягко говоря, установили рекорд неуравновешенности. Только ли наркотики могли вызвать это несоответствие?" - написал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп еще в августе объявил о своих подозрениях, что его конкурент на предстоящих выборах Джо Байден употребляет наркотики. Тогда же он предложил ему пройти тест, чтобы удостовериться, что в его организме нет никаких запрещенных веществ.

Позже стало известно, что Трамп подозревает Байдена не только в приеме наркотиков, но еще и допинга. Тогда президент указал в качестве основания для своих подозрений тот факт, что в последнее время Байден "нормально выступает на публике".