В Армении из-за военного положения, введенного в связи с широкомасштабными боевыми действиями в Нагорном Карабахе, больницы прекращают плановый прием пациентов.

Об этом со ссылкой на местный Минздрав сообщает РИА Новости.

Так, пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке, в больницы помещать не будут. Медицинские учреждения будут принимать только нуждающихся в реанимационных мероприятиях и неотложной помощи. Остальных выпишут из больниц с последующим амбулаторным контролем.

Напомним, широкомасштабные военные действия в Нагорном Карабахе начались в воскресенье, 27 сентября, после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. По состоянию на утро 28 сентября обе стороны конфликта заявляют о гигантских потерях у противника и опровергают данные о собственных жертвах.

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