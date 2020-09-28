По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Украине подтвердился 2 671 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло отметки в 201 305.

Вчера, 27 сентября в Украине было выявлено 3 130 случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло отметки в 198 634.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 3 996 пациентов с этим диагнозом (+ 37 за сутки). Выздоровели уже 87 882 жителя страны. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 109 427 человек (+ 2 634 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что вирусолог из США назвал главную "хитрость" Covid-19.

Также "Страна" рассказывала о том, что миллион человек умерли от коронавируса по всему миру.