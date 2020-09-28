Президент США Дональд Трамп, который собрал на свое переизбрание 325 млн долларов, уходил от уплаты налогов около десяти лет, до того, как он стал главой государства.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, речь идет о налоге на прибыль, который, по данным издания, Трамп не платил в течение 10 лет, будучи бизнесменом. Причиной служила якобы убыточность его бизнеса. Журналисты утверждают, что им удалось ознакомиться с налоговыми декларациями американского президента.

"Трамп заплатил 750 долларов налога на прибыль в тот год, когда стал президентом. В следующем году он оплатил тоже 750 долларов. В течение 10 лет из последних 15 он вообще не платил налог на прибыль", – сказано в сообщении.

В то же время сам Дональд Трамп эти обвинения отрицает. Он заявил, что в скором времени опубликует свои налоговые декларации.

Напомним, ранее племянница Трампа обвинила его и родственников в преступном сговоре и краже наследства.

Также мы писали о том, что, по данным социологов, разрыв между Байденом и Трампом сократился до 7%, столько же не определились.