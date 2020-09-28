Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального, пока он лечился после отравления в берлинской клинике "Шарите".

Об этом со ссылкой на источники пишет Spiegel.

"Тайный визит к Навальному - еще один признак того, насколько канцлер предана Навальному и не готова оставить дело, не доведя его до конца. Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства знаком того, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", - сказано в сообщении.

Напомним, Алексей Навальный пришел в себя после отравления. Недавно его выписали из стационара клиники "Шарите". Однако на прошлой неделе стало известно, что Навальный останется в Германии еще на несколько недель.

Также мы писали о том, как выздоровел Навальный и чем закончится история с его отравлением.