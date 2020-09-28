Вчера, 27 сентября, на Кавказе начались широкомасштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Спустя сутки появились и первые официальные отчеты об итогах столкновений. Обе стороны конфликта заявляют о гигантских потерях у противника и опровергают данные о собственных жертвах.

Так, например Министерство обороны Азербайджана заявило, что ВС Армении потеряли более 550 человек убитыми и ранеными. Об этом передает Телеграм-канал Спутник Азербайджана.

Кроме этого согласно разведданным, ВС Армении потеряли 22 танка и другой бронетехники, 15 ЗРК "Оса", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок. Кроме того, на различных направлениях фронта были уничтожены три склада противника с боеприпасами.

В боях в направлении села Талыш был ликвидирован командир десантного полка противника подполковник Лерник Бабаян, его подразделение понесло тяжелые потери.

"Заявления официальных лиц министерства обороны Армении о потерях в рядах Азербайджанской армии не соответствуют действительности и не отражают реальности", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство Азербайджана сообщает, что подобные заявления армянской стороны делаются с целью хоть немного снизить уровень паники среди армянского населения и хаоса в армии.

Армянская сторона в свою очередь тоже выдает официальные сообщения об успехах своей армии. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила в сети, что армия Карабаха захватила 11 единиц бронетехники с боекомплектом.

"В результате контратаки подразделений Армии обороны Карабаха захвачено 11 единиц бронетехники противника с боевым оснащением, в том числе БМП-3", - говорится в сообщении.

Так же в Армении уверяют, что в ходе первого дня боев подбиты 33 танка и БМП противника, 27 беспилотников, 4 вертолета. С азербайджанской стороны погибли около 200 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось первое видео массированных ночных боев в Нагорном Карабахе.