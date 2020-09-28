В ходе расследования причин катастрофы Ан-26, в результате которой погибли 26 курсантов ХНУВС, могут появиться новые обстоятельства. Так, в частности, эксперт госпредприятия "Антонов" опровергает версию крушения из-за отказа двигателя и перегруженности.

Об этом передает ТСН.

Летчик-испытатель госпредприятия "Антонов" Сергей Тарасюк утверждает, что для Ан-26 не стал бы проблемой отказ одного двигателя, что сейчас заявляют, как одну из возможных причин катастрофы.

Сергей Тарасюк сам много раз отрабатывал посадку с выключенным двигателем, и уверяет, что Ан-26 уверенно летит на втором. Отвергает пилот и версию, что двигатель намеренно выключили в учебных целях.

Опытный пилот опровергает так же и версию о перегрузке, ведь на борту находилось вдвое меньше людей, чем он может перевезти, к тому же курсанты были без багажа. А вот должны ли они были быть все на борту во время учебного полета? Остается вопрос, кто именно был за штурвалами и действительно ли курсанты не спутали трассу со взлетной полосой аэродрома.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ГБР пришло с допросом к курсанту, который выжил в катастрофе Ан-26.